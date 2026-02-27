Un libro per spiegare il carcere: “Solidali tra le sbarre” di Giovanna Baldini

Written by admin• 10:11 am• Pisa, Attualità, Cultura



PISA – Né piccole né poche le urgenze che assillano la società italiana e contribuiscono a inquietare la pubblica opinione. Tra queste, una delle più acute, è rappresentata dal “problema carcere”, non a caso autorevolmente richiamato più volte sia dal presidente della Repubblica, sia dalle più alte autorità religiose del mondo cattolico in occasione del recente Anno Giubilare della Speranza.

Le cronache quotidiane sono fitte di notizie relative alle manifestazioni di sofferenza che provengono dall’universo carcerario: sovraffollamento, il clima di violenza che si respira in questa istituzione, l’aumento del numero dei suicidi sia tra i reclusi, sia tra il personale di custodia, la mutazione antropologica della popolazione detenuta…

Questioni serie che Giovanna Baldini, autrice del libro Solidali tra le sbarre, conosce dall’interno e dal basso per la sua quasi quotidiana pratica di volontariato carcerario condotta per circa quindici anni presso il Don Bosco, l’istituto carcerario della città della Torre. Di tale esperienza Giovanna Baldini dà conto nelle sue pagine, ancora fresche di stampa per la casa editrice pisana ETS, raccontandone, con semplicità e senza specialismi, le zone d’ombra – tante -, le rare luci, le grandi potenzialità di recupero sociale di frequente disattese, le difficoltà di un’emancipazione troppo spesso contraddetta dall’isolamento materiale e morale, dall’emarginazione, dal disinteresse collettivo. Tratta del Don Bosco di Pisa l’autrice, ma le sue parole potrebbero riferirsi a un qualsiasi altro carcere toscano: il San Giorgio di Lucca, le Sughere di Livorno, Sollicciano a Firenze…

Il libro si può trovare presso la libreria Erasmus, piazza Cavallotti 9 Pisa 56126, tel. 050 554059. Oppure si può richiedere all’associazione Controluce, tel. 371 1124440; mail: asscontroluce@gmail.com; associazionecontroluce@googlegroups.com;

Giovanna Baldini, Solidali tra le sbarre. L’esperienza di Controluce nella realtà pisana, Edizioni ETS, Pisa 2025, pp. 115, Euro 12,00

