Il nuovo regolamento del Codice della nautica: se ne parla lunedì 20 aprile

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PISA – Il nuovo Regolamento del Codice della nautica, in vigore dal 21 ottobre 2024 (Decreto n. 133/2024), ha portato significative modifiche sulle dotazioni di sicurezza e sulle patenti, con particolare attenzione alla navigazione entro e oltre le 6 miglia.

Le novità principali, che sono entrate a pieno regime dal 21 ottobre 2025, includono diverse novità per quanti vanno per mare con le loro imbarcazioni. Per questo motivo il prossimo incontro culturale dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa vedrà proprio al centro il Nuovo Codice della navigazione.

Ad affrontare il tema, attraverso un percorso integrato tra normativa, sicurezza e responsabilità, sarà l’Avv. Andrea Poli (nella foto), giurista ma anche esperto navigatore che potrà affrontare le novità del Codice sui temi più utili a chi va per mare lunedì 20 Aprile alle ore 21.30 presso la sede dello Yatch Club Repubblica Marinara di Pisa: dall’assicurazione obbligatoria alle novità che hanno un impatto quotidiano fino ad affrontare quella che è una vera e propria rivoluzione silenziosa legata alla L. 185/2025.

Una serata che si svolgerà della sede del Club pisano in cala d’Arno al 234/d del viale G: D’Annunzio a Marina di Pisa.

Info e prenotazioni a info@ycrmp; 338 7348108

Last modified: Aprile 18, 2026