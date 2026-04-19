Simone Canestrelli: “C’è rabbia e delusione per questa ennesima sconfitta”

Written by Redazione• 9:05 pm• Pisa SC

PISA – Non può festeggiare a pieno il primo gol segnato in serie A il difensore Simone Canestrelli che commenta così la diciannovesima sconfitta del Pisa contro il Genoa alla Cetilar Arena.

di Antonio Tognoli

“Siamo qui a commentare un altra sconfitta. Peccato perché potevamo portarci sul 2-0 e non ci siamo riusciti. Non è un caso, non è sfortuna. Ci dispiace tanto perché ad ogni occasione che abbiamo per poter svoltare non lo facciamo”.

“C’è rabbia e delusione, purtroppo non c’è la medicina e non so quale potrebbe essere la soluzione. Da qui alla fine dobbiamo cercare di chiudere in maniera dignotosa questo campionato”.

“Abbiamo preso un gol su una rimessa laterale, non ci possiamo permettere questi errori. Nel secondo gol la palla mi è sbattuta sul braccio. Non so se fosse rigore o meno, ma non voglio commentare l’episodio, perchè non è questo il problema”

Last modified: Aprile 19, 2026