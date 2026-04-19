Pisa – Genoa 1-2. Ekhator e Colombo ribaltano l’iniziale vantaggio di Canestrelli

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PISA – Il Genoa espugna in rimonta (2-1) la Cetilar Arena, batte il Pisa e mette una seria ipoteca sulla salvezza nella gara valida per la 33esima giornata del campionato di serie A EniLive. Vantaggio nerazzurro illusorio di Canestrelli con un bel colpo di testa su angolo di Angori, che poco dopo spreca il raddoppio. I rossoblù a fine primo tempo trovano il pareggio con Ekhator e poi ribaltano la partita con un rigore di Colombo. A fine gara l’Arena fischia e la Curva canta “Meritiamo di più“.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Il tecnico svedese deve rinunciare a Marin e Denoon, oltre a Lorran e Illing Junior ancora una volta non convocati per scelta tecnica, Davanti a Semper ci saranno Calabresi, capitan Caracciolo e Canestrelli. Sugli esterni ballottaggio Tourè a destra ha la meglio su Leris con Angori confermato a sinistra. Sulla linea mediana conferme per Aebischer, con l’inserimento dal 1′ di Akinsanmiro e Loyola. L’attacco nerazzurro è affidato a Moreo e Tramoni. Il Genoa seguito a Pisa da moltissimi tifosi a Pisa. deve rinunciare a tre elementi fondamentali a centrocampo per squalifica Ellertsson, Malinovskyi e Frendrup, oltre a Norton Cuffy e Cornet . Davanti a Bijlow ci saranno Marcandalli, Ostigard e Vasquez. Sabelli e Martin saranno schierati sulle fasce laterali. A centrocampo spazio ad Amorim, Masini, e Baldanzi. In attacco il duo formato da Ekhator e Colombo.

IL PRIMO TEMPO. Atmosfera da grande sfida alla Cetilar Arena. Curve entrambe piene, La Nord nerazzurra, e la Sud gremita da oltre 1200 tifosi del Genoa arrivati a Pisa legati dall’amicizia al tifo nerazzurro. “Questa è una Curva che…non smette mai di cantare, ma fino alla fine pretende impegno e voglia di lottare“ recita uno striscione della Curva Nord Maurizio Alberti. Pisa in maglia nerazzurra, Genoa in completo bianco con la croce rossa sulle maglia. Inizio lento, le due squadre si studiano. Moreo dopo tre minuti effettua una grande giocata, ma l’arbitro ferma il gioco per un precedente fallo su Vasquez. La prima grande occasione della partita è per il Genoa al 9′ con Masini che intercetta una ripartenza nerazzurra errata e mette in condizione Baldanzi di battere a rete, il suo destro termina a fil di palo con Semper che era sembrato però sulla traiettoria della sfera. Il primo angolo lo conquista il Genoa al minuto 13. Non ci sono però occasioni importanti. Alla prima occasione però il Pisa passa in vantaggio. Angolo conquistato caparbiamente da Angori a sinistra. Sulla battuta dello stesso Angori, Canestrelli stacca più in alto di tutti e batte Bijlow per l’1-0 per Pisa. Palla nell’angolino alla sinistra dell’estremo difensore genoano: 1-0. Partita sbloccata. Primo gol in serie A per Simone Canestrelli. La gara si accende. Il Genoa subito alla ricerca del pari conquista un corner. Semper respinge con i pugni il tiro dalla bandierina. Il Pisa però ruba palla e riparte in contropiede con Angori che si invola tutto solo in area di rigore genoana, arriva solo davanti al portiere, che però gli respinge la conclusione. Genoa un pò in difficoltà. Nel frattempo si alzano i decibel della Cetilar Arena. Il Pisa insiste in avanti. Tramoni da sinistra mette in mezzo un traversone, ma Bijlow anticipa Moreo, pronto alla deviazione aerea a centro area. Il Genoa però reagisce al brutto momento che ha portato al gol del Pisa. Conquista un altro corner e si fa pericoloso su una punizione dal limite di Ostigard respinta dalla barriera. Il primo ammonito del match è Arturo Calabresi per il Pisa al minuto 32. Una caparbia azione proprio di Calabresi viene fermata dall’arbitro. Sulla susseguente azione però il Genoa perviene al pareggio: azione tutta di prima con Baldanzi che serve Colombo che con un tocco libera Ekhator che lascia partire un sinistro potente che termina sotto il sette dove Semper nulla può: 1-1. Sulle ali dell’entusiasmo il Genoa sfiora addirittura il vantaggio con una ripartenza veloce che mette Colombo un pò defilato in condizione di concludere a rete, palla fortunatamente che termina sul fondo forse deviata da Caracciolo. E’ l’ultima azione degna di nota del primo tempo che si chiude sull’1-1 dopo due minuti di recupero.

IL SECONDO TEMPO. La ripresa inizia senza cambi da parte dei due mister sugli schieramenti iniziali. Tourè aggancia un buon pallone al limite dell’area ma poi sbaglia il passaggio filtrante. L’azione sfuma. I ritmi della partita sono piuttosto blandi anche in questo avvio di secondo tempo. La prima occasione è di marca genoana con il destro in diagonale di Colombo deviato in angolo con i piedi da Semper. Dal corner è ancora Colombo a svettare più in alto di tutti, ma il suo colpo di testa è debole e facile preda del portiere nerazzurro. Al minuto 53 però Crezzini assegna il rigore al Genoa. Su una conclusione di Baldanzi Canestrelli a giudizio dell’arbitro tocca con un braccio. Rigore. Sul dischetto va Colombo (55′) che spiazza Semper e porta in vantaggio il Genoa: 1-2. Gara ribaltata per la formazione di De Rossi. Esultano i tifosi rossoblù nel settore ospiti. Dopo la rete del Genoa, Hiljemark richiama Loyola in panchina ed inserisce Meister per cercare di dare più peso all’attacco. Poco dopo nella file del Pisa dentro anche Cuadrado per Akinsanmiro e Vural che rileva Calabresi unico ammonito del match. Il Pisa cerca di spingersi in avanti e dal settore sinistro Angori lascia partire un cross per la testa di Moreo, Bijlow blocca facilmente. Primi cambi anche per il Genoa: dentro Onana e Messias per Ekhator e Baldanzi. Intanto Cuadrado commette un fallo inutile sull’out di destra. Gioco fermato da Crezzini. Nel frattempo però Tramoni recupera una bella palla e viene fermato con un fallo al limite dell’area di rigore da Ostigard che viene ammonito. Sulla susseguente punizione la barriera genoana respinge il destro di Cuadrado. Il tecnico Hiljemark si gioca le ultime sostituzioni: entrano Piccinini e Durosinmi, fuori Tourè e Tramoni. Il Pisa spinge alla ricerca del pareggio. Aebischer entra in area da destra, il destro è respinto dal portiere avversario, sulla ribattuta si avventa Angori, ma anche il suo sinistro viene deviato in corner. Il Genoa è sulla difensiva, il Pisa alla ricerca del pareggio. Intanto Colombo lanciato a rete impegna con il destro Semper che evita il 3-1. Poi Caracciolo spazza via. Ultimi cambi anche per De Rossi: dentro Ekuban e Vitinha in luogo di Amorim e Colombo. Poi De Rossi toglie Sabelli ed inserisce Otoa. Per il Pisa ci prova Piccinini che scappa via a destra, il suo diagonale però si perde sul fondo. Intanto Caracciolo (82′) dopo un contrasto richiama l’attenzione dello staff sanitario per una botta al ginocchio. Pochi secondi fuori poi il rientro sul terreno di gioco. Ultimi minuti di gara con il Pisa alla ricerca del pareggio. Sono tre i minuti di recupero assegnati da Crezzini. Ci prova Angori dal limite, palla alta sopra la traversa. Vural conquista un buon calcio di punizione dal limite. Sulla palla calciata da Angori nessun giocatore nerazzurro trova la deviazione vincente. Finisce con la vittoria del Genoa per 2-1.

PISA – GENOA 1-2

PISA (3-5-2): 1 Semper; 33 Calabresi (60′ 21 Vural), 4 Caracciolo, 5 Canestrelli; 15 Tourè (70′ 36 Piccinini), 20 Aebischer, 35 Loyola (55′ 9 Meister), 14 Akinsnmiro (60′ 11 Cuadrado), 3 Angori; 32 Moreo, 10 Tramoni (70′ 17 Durosinmi). A disp. 12 Nicolas, 22 Scuffet, 2 Bozhinov, 8 Hojholt, 23 Stengs, 26 Coppola, 39 Albiol, 81 Stojilkovic. All. Oscar Hiljemark.

GENOA (3-5-2): 16 Bijlow; 27 Marcandalli, 5 Ostigard, 22 Vasquez; 20 Sabelli (86′ 34 Otoa), 4 Amorim (78′ 9 Vitinha), 73 Masini, 8 Baldanzi (64′ 10 Messias), 3 Martin; 21 Ekhator (64′ 14 Onana), 29 Colombo (78′ 18 Ekuban). A disp. 1 Leali, 39 Sommariva, 13 Zatterstrom, 75 Lafont, 80 Grossi, Ouedraogo. All. Daniele De Rossi.

ARBITRO: Valerio Crezzini della sezione di Siena. Assistenti: Palermo-Miniutti. Quarto uomo: Colombo. VAR Camplone. AVAR Massa.

RETI: 19′ Canestrelli (P), 41′ Ekhator (G); 55′ Colombo (G rig.)

NOTE: Giornata di sole, terreno in ottime condizioni. Oltre 11.000 con 1200 tifosi genoani nel settore ospiti. Ammoniti: Calabresi (P), Ostigard (G). Angoli 5-5. Rec pt 2′; st 3′.

Last modified: Aprile 19, 2026