Oscar Hiljemark: “Bisogna essere positivi e affrontare con la carica giusta queste ultime partite”

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PISA – Alla vigilia della sfida tra Pisa e Genoa in programma domenica 19 aprile (ore 18) il tecnico nerazzurro Oscar Hiljemark ha incontrato nel pomeriggio di sabato 18 aprile i giornalisti nella Sala Stampa Passaponti della Cetilar Arena.

di Giovanni Manenti

SOLO DUE INDISPONIBILI. “Marin non è disponibile per domani sperando di recuperarlo per il finale di stagione, per quanto concerne la sconfitta di Roma il risultato è sicuramente negativo e speriamo domani di riscattare tale prestazione considerato che a parte Marin e Denoon tutti gli altri sono a disposizione“.

CON IL GENOA DA EX. “La gara con il Genoa è particolare per me avendoci giocato, ma questo non mi interessa ora avendo solo come obiettivo la vittoria nonostante che I rossoblu siano una buona squadra al netto delle assenze per squalifica“.

GUARDO POSITIVO. “Per quanto riguarda la situazione della squadra cerco sempre di essere positivo nel migliorare le prestazioni dei singoli, per vedere di invertire la tendenza che ci ha sempre visto sconfitti anche per errori individuali, che dobbiamo evitare in queste ultime giornate“.

CI VUOLE CARICA. “Devo cercare di trasmettere ai giocatori la carica necessaria per affrontare queste ultime partite e credere in quelle possibilità sia pur minime di salvezza che ancora ci restano prima che la matematica ci condanni“.

SULLA POSIZIONE DI AEBISCHER. “Per quanto riguarda la posizione di Aebischer lui è libero di muoversi in ogni zona del campo, essendo un giocatore di grandi qualità tecniche anche per cercare la soluzione da fuori area sulla quale ci alleniamo ma effettivamente poi in partita lo mettiamo poco in pratica, così come lavoriamo molto in allenamento per migliorare nell’ultimo passaggio dove i numeri confermano che siamo carenti”.

SULLE ASSENZE DEL GENOA. “Il fatto che il Genoa sia privo di quasi tutto il centrocampo titolare non ci deve condizionare salvo il fatto di essere bravi nel contrastare la loro manovra e cercare eventualmente di approfittare di questa circostanza che potrebbe risultare determinante per noi”.

LE ESCLUSIONI. “Sul fatto che Lorran ed Iling Junior siano esclusi dalla lista dei convocati dipende da una scelta di natura tecnica legata a quanto visto in allenamento”.

Last modified: Aprile 18, 2026