Casavo arriva a Pisa: acquisita Casando Agency

Written by Redazione• 3:09 pm• Pisa, Attualità

Nuovo modello immobiliare tra tecnologia e rete diretta di agenti

PISA – Casavo, realtà immobiliare internazionale attiva in Italia e Francia, amplia la propria presenza sul territorio con l’acquisizione di Casando Agency. L’operazione coinvolge anche Pisa, dove la nuova realtà sarà operativa in via Angelo Battelli 5B.

L’integrazione rappresenta un passo nel percorso di sviluppo del gruppo, orientato a un modello digitale basato su una rete diretta di agenti e su servizi innovativi per la compravendita immobiliare. Tra questi, l’“Offerta Immediata”, che consente ai proprietari di vendere casa in tempi rapidi, anche entro 30 giorni.

“Si tratta di un’evoluzione importante che permette di supportare gli agenti con strumenti e soluzioni in grado di aumentare produttività e opportunità, semplificando i processi e migliorando l’esperienza per il cliente”, ha dichiarato il general manager Victor Ranieri.

Sulla stessa linea Charlie Cinolo, co-founder di Casando Agency: “L’operazione rafforza una visione già attiva a livello europeo, facendo leva sulla presenza di Casavo in più mercati e su una struttura in grado di integrare tecnologia, competenze e investimenti”.

Casavo punta ora a un ulteriore sviluppo della propria rete, con l’obiettivo di espandersi in nuove aree urbane e consolidare il proprio posizionamento nel mercato europeo. A Pisa, l’attività sarà portata avanti da due team già presenti sul territorio, coordinati dagli agenti immobiliari Ranieri Fochi e Selene Meoni.

Last modified: Aprile 18, 2026