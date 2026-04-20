Pisa – Genoa: la fotogallery firmata da Roberto Cappello

PISA – Riviviamo insieme i migliori scatti di Pisa – Genoa alla Cetilar Arena.
Written by Redazione• Aprile 20, 2026• 7:12 am• Pisa SC
PISA – Riviviamo insieme i migliori scatti di Pisa – Genoa alla Cetilar Arena.
Testata giornalistica iscritta al n. 33/07 del Registro della Stampa del Tribunale di Pisa. Questo portale, aderisce al progetto di Informazione on line. Ogni contenuto è liberamente riproducibile a patto di indicare la fonte www.pisanews.net.
Ove specificato, le foto appartengono ai relativi autori. Ogni uso illecito potrà essere perseguito in base alle norme vigenti. Ogni utilizzo andrà pertanto richiesto direttamente agli autori indicati.
Per richiedere di inserire la pubblicità su Pisanews scrivi a: marketing@pisanews.net