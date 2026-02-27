Newsweek 2026: cinque ospedali della USL Toscana nord ovest tra i migliori d’Italia

Written by admin• 10:17 am• Pontedera, Attualità, Attualità, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

PONTEDERA- Cinque ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest si confermano nella classifica 2026 dei migliori ospedali d’Italia stilata dal settimanale statunitense Newsweek, in collaborazione con Statista Inc., nell’ambito dell’ottava edizione della World’s Best Hospitals.

Rispetto al 2025, tutte le strutture presenti migliorano la propria posizione in graduatoria.

L’Ospedale Lotti di Pontedera sale dal 77° al 71° posto, confermandosi la struttura aziendale meglio posizionata. L’Ospedale di Livorno compie un significativo balzo in avanti, passando dall’88° al 76° posto. Avanza anche l’Ospedale San Luca di Lucca, che migliora dalla 95ª all’83ª posizione.

Cresce inoltre l’Ospedale Apuane di Massa, che passa dal 124° al 109° posto, mentre fa il suo ingresso per la prima volta in classifica l’Ospedale Versilia, al 121° posto.

La graduatoria viene elaborata sulla base di quattro fonti principali: raccomandazioni di esperti del settore sanitario (medici, direttori ospedalieri e professionisti della salute), indicatori di qualità delle strutture, dati sull’esperienza dei pazienti e i risultati del Patient Reported Outcome Measures Implementation Survey di Statista.

“L’inserimento dei nostri ospedali in classifiche che misurano l’eccellenza dei servizi di cura rappresenta un motivo di orgoglio e soddisfazione – sottolinea la Direzione dell’Azienda USL Toscana nord ovest –. È particolarmente significativo che tra i parametri adottati vi siano anche le valutazioni sull’esperienza dei pazienti, un dato che trova conferma nelle rilevazioni dell’Osservatorio PREMs, promosso dalla Regione Toscana e dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa”.

Risultati che testimoniano un trend positivo per le strutture ospedaliere del territorio, in un contesto di confronto nazionale e internazionale sempre più competitivo.

Last modified: Febbraio 27, 2026