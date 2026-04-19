Oscar Hiljemark: “Dispiaciuto per i tifosi e la città”

Written by Redazione• 8:55 pm• Pisa SC

PISA – Nel dopo gara della sfida con il Genoa arriva il commento del tecnico Oscar Hiljemark.

di Antonio Tognoli

Il tecnico svedese esordisce così: “Mi dispiace per i tifosi e per la città. Siamo stati puniti da due nostri errori dopo essere andati in vantaggio. In questo momento non voglio parlare di salvezza, dobbiamo vincere le partite“.

Sul gol sbagliato di Angori: “In queste situazioni dobbiamo esser più bravi a segnare questa è la verità“.

Il tecnico rimarca sull’occasione fallita da Angori: “Noi abbiamo creato la situazione di andare sul 2-0 e poi in sedici minuti abbiamo preso due gol e abbiamo perso“

Last modified: Aprile 19, 2026