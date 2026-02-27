Sabato 28 febbraio presso la libreria Erasmus presentazione del libro “In campo aperto” di Piero Panattoni

Written by admin• 9:07 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Sabato 28 febbraio alle ore 17,30 presso la libreria Erasmus (piazza Cavallotti) avrà luogo la presentazione del libro “In campo aperto” di Piero Panattoni. Dialoga con l’autore la scrittrice e psicologa Cristiana Vettori.

Dopo “Apparizioni” e il “Gusto di campare” questa terza silloge da poco pubblicata da edizioni Helicon raccoglie le liriche del 2024. “In campo aperto” riprende i temi cari all’autore e che abbiamo imparato a conoscere: la memoria, il rapporto con l’età che avanza, la relazione con le nuove generazioni attraverso le manifestazioni d’affetto e di vicinanza a figlie e nipoti, la passione politica, l’interesse per gli oggetti che restano come testimonianza durevole e concreta di epoche passate.

Lo sguardo ironico di un maledetto toscano, di quell’omino col cappello che ha imparato dalla vita a essere saggio e prudente, come pare non sia stato in gioventù, accompagna sempre questa lotta in campo aperto, dove il poeta ci invita per combatte, sognare e creare e per affermare il senso della poesia e della vita. Una lotta da fare nel presente tenendo conto delle esperienze del passato e ricordare che nessun tempo è sbagliato per aprire un varco verso la speranza di un futuro.

Last modified: Febbraio 26, 2026