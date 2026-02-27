Written by Febbraio 27, 2026 9:07 am Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Sabato 28 febbraio presso la libreria Erasmus presentazione del libro “In campo aperto” di Piero Panattoni

PISASabato 28 febbraio alle ore 17,30 presso la libreria Erasmus (piazza Cavallotti) avrà luogo la presentazione del libro “In campo aperto” di Piero Panattoni. Dialoga con l’autore la scrittrice e psicologa Cristiana Vettori.

Dopo “Apparizioni” e il “Gusto di campare” questa terza silloge da poco pubblicata da edizioni Helicon raccoglie le liriche del 2024. “In campo aperto” riprende i temi cari all’autore e che abbiamo imparato a conoscere: la memoria, il rapporto con l’età che avanza, la relazione con le nuove generazioni attraverso le manifestazioni d’affetto e di vicinanza a figlie e nipoti, la passione politica, l’interesse per gli oggetti che restano come testimonianza durevole e concreta di epoche passate.

Lo sguardo ironico di un maledetto toscano, di quell’omino col cappello che ha imparato dalla vita a essere saggio e prudente, come pare non sia stato in gioventù, accompagna sempre questa lotta in campo aperto, dove il poeta ci invita per combatte, sognare e creare e per affermare il senso della poesia e della vita. Una lotta da fare nel presente tenendo conto delle esperienze del passato e ricordare che nessun tempo è sbagliato per aprire un varco verso la speranza di un futuro.

