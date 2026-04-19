Daniele De Rossi: “Una vittoria che ci dà tanta sicurezza. Felice della nostra stagione”

Written by Redazione• 8:40 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico Daniele De Rossi commenta nel dopo gara il successo del suo Genoa alla Cetilar Arena contro il Pisa.

di Antonio Tognoli

“Vittoria molto importante che ci dà tanta sicurezza. Sono felice della nostra mezza stagione, questa stagione non dobbiamo dimenticare che è stata molto complicata. Però ce l’abbiamo fatta e adesso virtualmente mi sento di dire che siamo salvi. Dovrebbe succedere una catastrofe. E’ stata la settimana dell’orgoglio. Sia Amorim che Colombo hanno giocato una grande partita“.

“Il rigore? Se c’è scritto sul foglietto che il rigore lo deve battere Ostigard bisogna rispettare questa cosa, in allenamento abbiamo provato questo per mezz’ora e queste erano le indicazioni. Poi Colombo ha segnato e tutti siamo contenti, ma se per caso lo sbaglio diventa un problema“.

“Il Pisa come all’andata si è dimostrato molto forte fisicamente, sono stati due Pisa diversi con le solite caratteristiche. I nerazzurri sono stati scorbutici e anche questa volta ci ha messo in difficoltà“.

Last modified: Aprile 19, 2026