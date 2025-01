Stefano Moreo: “Abbiamo giocato una grande gara in dieci e senza mai soffrire troppo”

Written by Antonio Tognoli• 7:16 pm• Pisa SC

PISA – Ancora una rete decisiva per Stefano Moreo le sue oltre 400 gare in serie B non sono proprio un caso. Contro la Salernitana ha sbloccato al minuto 56 una partita che si era fatta davvero complicata per i nerazzurri alla Cetilar Arena contro i campani. L’attaccante nerazzurro lo ha spiegato nella conferenza stampa del dopo gara.

“La partita si è complicata dopo un episodio che potevamo evitare. Nonostante ciò abbiamo giocato una grande partita. Non abbiamo mai sofferto, non era facile, anzi abbiamo avuto l’occasione anche per raddoppiare nella riprresa, ma purtroppo non ci siamo riusciti”

Due parole anche sul nuova arrivato Meister che ha esordito dal primo minuto: “Ha iniziato bene, peccato sia dovuto uscire dopo il rosso a Marin, è un grande acquisto è forte e ci darà una grande mano”.

Al termine dell’intervista Moreo spiega: “Ho sempre cercato di dare il massimo qui a Pisa. Non sono stato così incisivo come in questa stagione, però ho sempre cercato di fare il meglio per la squadra anche nelle altre stagioni”.

