Filippo Inzaghi: “Una vittoria da squadra. Abbiamo messo la ciliegina sulla torta”

PISA – Nel dopo gara Filippo Inzaghi commenta nella sala stampa “Passaponti” la vittoria ottenuta contro la Salernitana.

“Dopo una gara così credo ci sia poco da dire. Oggi abbiamo messo la ciliegina sulla torta. Quando hanno espulso Marin pensare di vincerla era quasi impossibile, ed invece l’abbiamo fatto. A fine gara ho ringraziato la squadra. Ho fatto i complimenti a Oliver Abilgaard, perché è entrato come un leone. Sono molto contento e soddisfatto di questa vittoria”.

La partita del cuore. “Oggi per me era una partita diversa. Sono molto legato all’ambiente di Salerno. Da oggi farò il tifo per loro e spero che tornino dove si meritano presto perché sono legato a questa città e a questi tifosi”.

Il tecnico nerazzurro elogia Moreo: “E’ stato straordinario finché sta in piedi non lo levo (ride ndr). Ringrazio Jan che domani andrà all’Hajduk che ha dato un grande contributo e anche oggi si è messo a disposizone. Ha bisogno di giocare e di comune accordo abbiamo deciso il suo prestito”.

“L’espulsione di Marin? Non voglio commentare l’episodio, Pezzuto è un ottimo arbitro e se ha deciso così a noi va bene. Piangerci addosso non sarebbe servito a nulla, il VAR è di grande aiuto agli arbitri, non era facile per noi resistere complimenti ai miei ragazzi e al mio staff che stanno lavorando molto bene con questi ragazzi straordinari che da Bormio ad oggi sono molto migliorati”

“La Salernitana con i nuovi arrivi ha fatto un salto di qualità, da fuori è difficile capire cosa sta succedendo, ma con un allenatore come Brenda e un direttore come Valentini spero che la Salernitana possa rimanere in serie B”.

