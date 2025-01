Colto in flagranza di reato mentre ruba al supermercato: arrestato

Written by admin• 7:09 pm• Attualità, Cronaca, Pisa

PISA – Un uomo di 52 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Pisa con l’accusa di tentato furto aggravato in un supermercato situato in via di Cisanello, intorno alle 17.30 di sabato 25 gennaio.

Grazie all’intervento rapido dei militari, in collaborazione con il personale di sicurezza del negozio, è stato possibile fermare il furto e recuperare la merce rubata, che comprendeva due cuffie Bluetooth e due bottiglie di vino, per un valore complessivo di circa 133 euro.

L’uomo è stato colto in flagrante mentre cercava di appropriarsi degli oggetti. La refurtiva è stata restituita al supermercato. L’arresto è stato convalidato dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa, che ha deciso di non applicare alcuna misura cautelare nei suoi confronti.

Last modified: Gennaio 27, 2025