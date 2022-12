Spal-Pisa, tutte le info sulla prevendita

Scritto da admin• 12:52 pm• Pisa SC

PISA – In relazione alla gara Spal-Pisa in programma lunedì 26 dicembre (ore 15), la prevendita dei biglietti del settore ospiti sarà attiva a partire dalle ore 16 di martedì 20 dicembre.

I biglietti saranno in vendita sia in modalità online, sul sito www.vivaticket.com, che in tutti i punti vendita ufficiali del circuito VivaTicket; la prevendita terminerà alle ore 19.00 di domenica 25 dicembre e come da normativa il giorno della partita non sarà consentita la vendita dei biglietti per il settore ospiti.

Ai tifosi nerazzurri saranno destinati i 1.490 posti del settore ospiti; ricordiamo che, come stabilito dalle Autorità competenti i residenti della provincia di Pisa potranno acquistare solo biglietti relativi al Settore ospiti.

Questi i prezzi:

Intero. 16 euro

Ridotto. 12 euro

Under 18. 8 euro

I ridotti saranno riservati a donne, over nati prima del 26/12/1957 e Under 18 nati dal 27/12/2004 in poi

Disabili. Riservato ai chi ha una disabilità pari a 80-100% senza diritto di accompagnatore; per questa tipologia è necessario contattare il seguente indirizzo biglietteria@spalferrara.it

(Visited 10 times, 10 visits today)

Last modified: Dicembre 20, 2022