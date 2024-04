Giusto Nicosia in appoggio alla lista civica di Ilaria Boggi

Scritto da admin• 7:49 pm• San Giuliano Terme, Politica

Ilaria Boggi: “Con me in lista potrà ricoprire ruoli importanti”

SAN GIULIANO TERME – “Sono lieta di annunciare una candidatura particolarmente prestigiosa che mi sosterrà nella mia campagna elettorale. Si tratta di Giusto Nicosia, che correrà con la lista civica Boggi Sindaco. E che, in caso di vittoria, potrà avere un ruolo di rilievo, perché no, nella Giunta comunale. Giusto è un professionista stimato, con uno studio di perito edile a Metato. Ma la sua notorietà è diffusa su tutto il territorio comunale, sin da quando, giovanissimo, si candidò per la prima volta in Consiglio comunale nelle fila del Psi”.

“Di Nicosia ho sempre apprezzato la capacità di essere preparato e battagliero su tutti gli argomenti; la disponibilità all’ascolto di ogni esigenza; l’approccio non ideologico ma pragmatico ai problemi. C’è bisogno di tornare a vivere la politica con passione e per certi aspetti alla vecchia maniera, cioè privilegiando il contatto diretto con i cittadini. Giusto gode di una fiducia personale e politica trasversale, e non ha mai avuto paura di esternare le proprie posizioni. E le sue capacità saranno al servizio del progetto di cambiamento che come candidata a Sindaco ho l’onore di incarnare, e con la quale riusciremo a scardinare un sistema di potere chiuso, arrogante e inefficiente”, dichiara la Candidata a Sindaco di San Giuliano Terme Ilaria Boggi.

Raggiunto telefonicamente, Nicosia commenta: “È un vero piacere, e rappresenta al contempo l’ennesima avventura, appoggiare una ragazza giovane e piena di entusiasmo come Ilaria Boggi, la prima donna ad avere concrete speranze di diventare Sindaco. Giovane ma tutt’altro che “bimbetta”, come spregiativamente la chiamano coloro che hanno paura di cambiare. Con Ilaria saremo in tanti a provare a scrivere una storia diversa da quella che è stata scritta finora. Nel nome della necessità di liberare tutte le energie e i talenti di un comune importante come San Giuliano Terme”.

