“Tecnorienta 2024”: le offerte di 54 aziende del territorio per gli Istituti tecnici Pacinotti, Da Vinci e Santoni

Il tutto si è svolto nello splendido scenario degli Arsenali Repubblicani

PISA – Far coincidere due convergenti esigenze, ovvero quelle degli studenti del quinto anno degli Istituti Tecnici “Pacinotti”, “Da Vinci” e Santoni” con le offerte di 54 aziende del Territorio, si è reso possibile nella giornata del 23 aprile 2024 in cui, nell’accogliente location costituita dagli Arsenali Repubblicani, i maturandi hanno potuto avere un primo approccio al Mondo del Lavoro attraverso la conoscenza di alcune delle attività che potrebbero interessare loro una volta conseguito il Diploma e, di contro, le Aziende che hanno aderito all’iniziativa denominata “TECNORIENTA” hanno potuto illustrare ai ragazzi quelle che sono le rispettive caratteristiche, iniziative e progetti che potessero attirare la loro attenzione e curiosità, rispondendo ad ogni domanda e chiarimento in merito.

di Giovanni Manenti

Si tratta di una prima assoluta per un’iniziativa del genere in città, promossa dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Pisa ed organizzata dai tre citati Istituti con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale, della Provincia di Pisa e della Regione Toscana, che ha così permesso a circa 400 studenti – suddivisi in due turni, con la prima metà a prendervi parte dalle 8:30 alle 10:30 e la seconda dalle 11:30 alle 13:30 – di prendere contatto con delle realtà di cui potrebbero essere protagonisti in futuro, nel mentre nel pomeriggio la visita è stata aperta agli studenti già diplomati negli anni passati, per un colloquio probabilmente più costruttivo, portando con sé anche i rispettivi Curriculum Vitae.

A dare supporto ai ragazzi ed alle ragazze erano presenti le Professoresse Valeria Sturniolo dell’Istituto Tecnico “Pacinotti” e Angela dell’Istituto Tecnico “Da Vinci”, unitamente alla Dirigente Scolastica Gabriella Giuliani dell’Istituto di Istruzione Superiore “Galilei Pacinotti”, al fine di un corretto svolgimento della giornata, alla quale non poteva ovviamente mancare l’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Pisa Frida Scarpa.

La stessa Assessore ha così commentato l’iniziativa, sottolineando: “Siamo veramente molto soddisfatti di aver collaborato con gli Istituti Tecnici e Professionali della nostra città per realizzare questo evento in cui crediamo moltissimo, in quanto le politiche per i giovani vedono nell’orientamento un tassello importante e Pisa, come noto, è la città dei saperi e delle eccellenze universitarie che consentono di intercettare tanti giovani che vengono a studiare nella nostra città, però non sempre riusciamo a trattenerli sul territorio, ragion per cui essere riusciti a mettere insieme e far connettere i maturandi ed i neo diplomati con le Piccole e Medie Imprese del Territorio, rappresenta per noi un lavoro fondamentale, poiché le Aziende possono trovare talenti acquisendo nuove risorse ed i nostri ragazzi parimenti comprendere quali siano le loro inclinazioni, provare nuovi stimoli e magari iniziare a costruire un percorso che sia in linea con quelle che sono le loro aspettative. Il fatto che ai nostri giorni vi sia più ricerca di neo diplomati in certi tipi di settori“, conclude Frida Scarpa, “è uno dei principali motivi per cui abbiamo voluto sostenere questa iniziativa in cui crediamo moltissimo proprio per la possibilità offerta di intercettare questa fascia di giovani appena maggiorenni, alla cui riuscita indubbiamente contribuisce la meravigliosa cornice degli Arsenali Repubblicani, il che mi pone in dovere di ringraziare l’Amministrazione Comunale cha ha spinto per allestire un evento che ha visto protagonisti circa 400 studenti e 54 Aziende, con a fare la propria parte anche la PISAMO Srl, per la quale ringrazio l’Amministratore Unico Andrea Bottone, avendo la stessa messo a disposizione i parcheggi per le Ditte che hanno dovuto raggiungere la location, a dimostrazione di come si remi tutti nella stessa direzione per il futuro dei nostri ragazzi“.

Per il Corpo Docente, ha preso la parola la Prof.ssa Angela Rossodivita evidenziando: “Da parte dei docenti dei tre Istituti coinvolti è stato ritenuto necessario organizzare questo evento al fine di dare opportunità ai ragazzi di entrare in contatto con il Mondo delle Imprese, iniziativa accolta con molto entusiasmo dagli studenti che si sono presentati numerosi, ritenendo personalmente che per loro rappresenti un’occasione molto importante perché, mentre le Università e gli Istituti Tecnici Superiori hanno una struttura organizzativa che consente di fare attività di orientamento, il Mondo dell’Impresa dell’Impresa è sicuramente meno intercettabile, ragion per cui credo che la giornata odierna possa avere una ricaduta molto positiva sulle loro scelte di vita. A favorire questo tipo di iniziativa – conclude Angela Rossodivita – contribuisce anche la volontà da parte delle Imprese di riuscire a superare le difficoltà di intercettare personale tecnico preparato, di qualità ed altresì capace di superare corsi di formazione per entrare in percorsi anche innovativi, ragion per cui in detta ottica la giornata è stata riservata al pomeriggio a coloro che hanno già conseguito il diploma, con la conseguente possibilità di orientarsi magari pur avendo già un’occupazione, ben sapendo che le scelte di vita non è detto che siano poi definitive“.

