Alberto Aquilani: “Contro il Catanzaro abbiamo la possibilità di fare una bella prestazione”

PISA – Alla vigilia della sfida contro il Catanzaro mister Alberto Aquilani ha incontrato i giornalisti nella Sala Passaponti dell’Arena Garibaldi.

SULLA SQUADRA. “La condizione della squadra è buona, oggi dopo l’ultimo allenamento valuteremo le condizioni di Torregrossa ed Hermannsson, mentre Veloso non è convocabile”.

SULLO SCHEMA. “Per lo schieramento, ribadisco che in difesa possiamo giocare indistintamente a tre o a quattro ed il fatto di aver nelle ultime giornate schierato quasi sempre gli stessi uomini ha dato maggior sicurezza al reparto, mentre negli altri ruoli vi sono i consueti ballottaggi, con Matteo Tramoni che ha recuperato fisicamente, ma dopo un infortunio come quello che ha avuto occorre impiegarlo con un minutaggio ridotto, valutando se sia meglio schierarlo dall’inizio oppure a partita in corso”.



GIOCHIAMO SEMPRE PER VINCERE. “Non credo che il Pisa scenda mai in campo con la paura di perdere, come può avvenire in alcune occasioni nel finale di Campionato, quando i punti contano il doppio, in quanto io pretendo dai ragazzi di giocare sempre per vincere e solo nel momento in cui ci rendiamo conto che ciò sia difficile cercare di non perdere, mentre è vero che a Bari siamo mancati nel non aver chiuso la partita nel primo tempo quando ne abbiamo avuto l’opportunità”.



SU MLAKAR E PICCININI. “Il fatto che Mlakar e Piccinini ultimamente siano meno impiegati non dipende dal fatto che io non abbia più fiducia in loro, ma solo per l’avvenuto recupero di tutti i titolari e quindi, dovendo fare delle scelte, in questo momento hanno meno spazio a disposizione”.

CATANZARO SQUADRA FORTE. “Abbiamo le possibilità di fare una buona prestazione pur consapevoli di affrontare una squadra forte che ha fatto un ottimo Campionato e si sta ancora giocando le chance per arrivare quarto. Sappiamo le caratteristiche del Catanzaro, formazione che è molto abile nel giro palla con i suoi tre attaccanti che sono tra i più pericolosi della categoria , ma non penso che sia produttivo stare troppo bassi per evitare le ripartenze in quanto daremmo loro troppo campo …

