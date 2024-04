Serie BKT. La presentazione della 35esima giornata

Scritto da admin• 9:15 am• Pisa SC

Sì parte venerdì 26 Aprile con due anticipi: Pisa – Catanzaro e Venezia – Cremonese

PISA – In preparazione del prolungamento della stagione con i Playoff ed i Playout, il Torneo Cadetto accelera la conclusione della stagione regolare proponendo tre turni nell’arco di una settimana, con conseguente programma della 35esima giornata condensato in soli due giorni, prevedendo per venerdì sera 26 aprile alle 20:30 gli incontri Pisa-Catanzaro e Venezia-Cremonese e le restanti 8 sfide sabato 27, equamente suddivise come orario fra le 14 e le 16.15.

di Giovanni Manenti

Il “match clou” di giornata è in programma al “Penzo”, dove si affrontano la terza e la quarta della Graduatoria, pur avendo perso un po’ di interesse per il recente rendimento della Cremonese capace di raccogliere solo 4 punti nelle ultime cinque uscite, così che il suo unico scopo nella trasferta di Venezia è quello di mantenere il quarto posto che garantisce l’accesso alla seconda fase dei Playoff, nel mentre i lagunari non hanno ancora perso le speranze di raggiungere la Promozione diretta, pur avendo tre punti di ritardo rispetto al Como attualmente secondo, potendo contare anche su di una tradizione favorevole che ha visto i grigiorossi lombardi fare bottino pieno (2-1 di fine agosto 2019) in una sola occasione, per un match il cui esito interessa anche il Catanzaro che, quinto a quattro lunghezze dai lombardi, potrebbe approfittare di un’eventuale sconfitta degli stessi, qualora riuscisse a cogliere la vittoria nella trasferta contro il Pisaall’Arena Garibaldi, dovendo peraltro fronteggiare i nerazzurri che sono ancora in piena lotta per conquistare un posto ai Playoff, essendo attualmente noni e con un solo punto di distacco dalla Sampdoria e due dal Brescia, desiderosi altresì di riscattare la sconfitta per 0-2 dell’andata.

Il turno del sabato si apre con la Capolista Parma a dover sfruttare al meglio la gara interna con il fanalino di coda Lecco che, in caso di sconfitta, sarebbe matematicamente condannato al ritorno in Serie C, onde affrontare con la massima serenità possibile le restanti tre gare per raggiungere la tanto sospirata Promozione, mentre un compito sicuramente più delicato spetta al Brescia che, dopo lo 0-0 interno dl sabato scorso con la Ternana, si presenta nuovamente dinanzi al proprio pubblico per affrontare uno Spezia alla disperata ricerca di punti per cercare di evitare principalmente la retrocessione diretta e, se possibile, anche i Playout, ancorché l’ultima vittoria delle “Rondinelle” sui liguri al “Rigamonti” risalga addirittura a fine marzo 2008 (1-0, rete di Taddei …), con le successive sette sfide a concludersi con due vittorie spezzine e cinque pareggi, fra cui l’ultimo di fine gennaio 2019 recante un rocambolesco pareggio per 4-4.

Le altre due gare delle ore 14 mettono di fronte Modena e SudTirol, con i padroni di casa a digiuno di vittorie da un trimestre esatto (3-0 al Parma del 27 gennaio scorso), ma che con una vittoria aggancerebbero a quota 43 punti proprio gli altoatesini garantendosi la quasi certezza della permanenza in Serie B, mentre per gli ospiti sarà importante capire quanto o meno credono nella possibilità di accesso ai Playoff, attualmente distanti solo due punti, al contrario della sfida in programma al “Libero Liberati”, che rappresenta un classico per il Torneo Cadetto, se non fosse che per Ternana ed Ascoli i punti stavolta contano veramente il doppio, visto che agli umbri padroni di casa (usciti con 4 punti dalla doppia trasferta lombarda di Cremona e Brescia) si presenta un’occasione irripetibile, in caso di vittoria, per scavare un solco di 6 lunghezze sui marchigiani attualmente terzultimi, con questi ultimi, viceversa, a non potersi permettere passi falsi per non perdere anche le speranze di disputare i Playout, con la speranza di ripetere il successo per 4-2 di metà gennaio 2022.

Ultimo delle “prime della classe” a scendere in campo, il Como – reduce da cinque vittorie consecutive che l’hanno portato a guadagnare tre lunghezze di margine sul Venezia, terzo in Classifica – è atteso da una insidiosa trasferta di Marassi contro una Sampdoria che scenderà in campo già a conoscenza dei risultati di Brescia e Pisa in ottica Playoff (così come, peraltro, avranno modo di fare i lariani per l’esito del confronto diretto Venezia-Cremonese …), per un match dai maggiori trascorsi nella Massima Serie che non nel Torneo Cadetto, dove l’unico precedente risale a metà maggio 2002 e ad aggiudicarselo furono i blucerchiati per 2-1, mentre al “Renzo Barbera” di Palermo, con i padroni di casa ad essere forse l’unica formazione che non ha particolari pressioni, si presenta una Reggiana che, nelle ultime tre giornate, ha sprecato quanto di buono fatto in precedenza, con tre sconfitte che l’hanno portata al limite del “livello di sicurezza” e, di conseguenza, i ragazzi di Mister Nesta dovranno come minimo cercare di tornare in Emilia con un pareggio.

Per concludere, anche il Cittadella, ospitando al “Tombolato” una Feralpisalò cui solo una vittoria può alimentare le residue speranze di disputare i Playout, può ancora provare a giocarsi una chance per i Playoff, essendo staccato, alla pari del Pisa, di un solo punto dalla Sampdoria ed a due dal Brescia, mentre sicuramente uno dei match da “prendere con le molle” di questo 35esimo turno è quello che al “Renzo Marulla” oppone un Cosenza rigenerato dal trionfo per 4-0 di venerdì scorso a Reggio Emilia, ad un Bari che non vince da nove giornate (in cui ha totalizzato appena 3 punti …) e che, in caso di sconfitta, vedrebbe ridotte di molto le speranze di evitare i Playout, al contrario dei silani che, con gli eventuali tre punti, otterrebbero la quasi certezza di un’ulteriore salvezza.

Tanti bei discorsi, ma poi, come visto nel turno precedente, su 10 incontri, 7 pareggi (di cui 6 per 0-0. E allora ??

