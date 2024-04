Scritto da admin• 3:29 pm• Pisa, Cronaca

PISA – l Carabinieri della Sezione Radiomobile del Norm di Pisa sono intervenuti sul posto, dove hanno trovato una persona molto agitata armata di coltello.



Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Il personale del 118 è stato chiamato per trasportare il soggetto al pronto soccorso dell’ospedale Cisanello per accertamenti. L’uomo è stato denunciato per minaccia aggravata dall’uso del coltello.

Last modified: Aprile 24, 2024