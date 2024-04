Il 25 Aprile all’Agrifiera con il servizio navetta

Scritto da admin• 7:38 am• San Giuliano Terme, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PONTASSERCHIO – Nella settimana centrale di Agrifiera, il 25 aprile, Festa della Liberazione, torna a partire dalle ore 9 il mercato degli ambulanti in Via Vittorio Veneto.

Tanti gli eventi negli spazi di Agrifiera: dalle dimostrazioni dei gruppi equestri presenti alla dimostrazione di ricerca dispersi (in superficie) nucleo cinofilo ENDAS e squadra figuranti juniores dalle ore 17. Nello spazio AgriArena ci sarà l’apertura dello “Special Evergreen” a cura della ASD Western Soul e dalle 18 la sfilata di moda a cura del CCN San Giuliano Terme.

In fiera è presente anche lo stand dell’Anpi – Associazione nazionale partigiani d’Italia – aperto ovviamente anche il giorno della Liberazione.

Per il 26 aprile, alle ore 12.30 presso i Ristorante toscano si terrà “Una giornata in compagnia” rivolta agli anziani del Comune… e non solo, sarà presente l’assessore Francesco Corucci. Alle ore 15.30: “Passeggiando in Comune per guadagnare salute, conoscere e scoprire alcuni dei suoi segreti e delle sue storie”, avventura per le strade di Pontasserchio con Stefano Benedetti e Verter Tursi di Uisp. Alle ore 17.30 si terrà la presentazione del libro “Alla scoperta di San Giuliano Terme – itinerari per bambini” della Pacini Editore a cura dell’Amministrazione comunale, intervengono la vicesindaca Lucia Scatena, assessora alla cultura, l’autrice Laura Martini, Valerie Taddei, che ha disegnato il volume e Beatrice Cambi della casa editrice.

Si comunica che nei giorni che vanno dal 25 al 28 aprile e il giorno 1° maggio sarà attivo il servizio bus navetta messo a disposizione dall’Amministrazione comunale per raggiungere Agrifiera (l’evento si svolge con orario 10:00-20:00).

I punti di salita/discesa sono i seguenti:

– a San Giuliano Terme: via Pietro Verri a San Giuliano Terme (pensilina bus in prossimità delle Poste) – Pontasserchio, parco della Pace “Tiziano Terzani” davanti all’ingresso Agrifiera

– a Pisa: parcheggio scambiatore via Pietrasantina (pensilina bus Autolinee Toscana) – Pontasserchio, via Sant’Antonio davanti alle scuole medie.

IL PROGRAMMA DEL 25-26 APRILE

GIOVEDÌ 25 Aprile, giorno della Liberazione



Area AgriHorse

ore 10.00-12.30: Giri pony e giri cavallo a cura dell’ASD In Battaglino e Centro Ippico Unicorno

ore 14.30: Giri pony e giri cavallo a cura dell’ASD In Battaglino e Centro Ippico Unicorno

Arena centrale

Ore 10.00: Movimentazione cavalli

Ore 11.00: 2° Gimkana dell’Agrifiera – Senior 1° fase

A seguire prove di dimostrazioni equestri

ore 14.30-17.00: Dimostrazioni dei gruppi equestri presenti:

– Pony Games del centro Ippico In Battaglino ASD

– Volteggio con il Centro Ippico L’Unicorno ASD

– I Butteri di Aria di Maremma

– Dimostrazione equestre del Centro Ippico in Battaglino

– Giochi equestri: La quintana

– Spettacoli equestri a cura di Marino Bresciani

– Gruppo equestre No artri de cavalli

– ASD N’groppa ar ciuo di Lavinia Brandi

Area AgriDog

Mattina: apertura stand

Ore 17.00: Arena centrale: dimostrazione di ricerca dispersi (in superficie) nucleo cinofilo ENDAS e squadra figuranti juniores

Spazio AgriArena

ore 10.00-12.30: Apertura “Special Evergreen” a cura della ASD Western Soul

ore 14.00-19.00: Country e torta co’ bischeri

ore 16.00-17.00: Stage Jgor Pasin

ore 18.00: Sfilata di moda a cura del CCN San Giuliano Terme

VENERDÌ 26 Aprile



ore 12.30 Ristorante Toscano: “Una giornata in compagnia” rivolta agli anziani del Comune…e non solo.

ore 12.30: saluto dell’Assessore del Comune di S.Giuliano Terme Francesco Corucci

ore 13.00: Pranzo con e per gli anziani dell’Area pisana

ore 15.30: Passeggiando in Comune per guadagnare salute, conoscere e scoprire alcuni dei suoi segreti e delle sue storie.

Avventura per le strade di Pontasserchio con Stefano Benedetti e Verter Tursi

Sala Convegni

ore 17.30: Presentazione del libro “Alla scoperta di San Giuliano Terme – itinerari per bambini” – Pacini Editore- a cura dell’Amministrazione comunale, intervengono Lucia Scatena Ass. alla cultura, Laura Martini autrice, Valerie Taddei che ha disegnato il volume, e Beatrice Cambi della Editrice Pacini.

Area AgriHorse

Mattina: riposo dei pony

Ore 16.00: Giri pony a cura dell’ASD Ippica in Battaglino

Arena centrale

Movimentazione cavalli

AREA Sunrise “Falconeria”

Esposizione e didattica

Area AgriDog

Mattina: Il compleanno di Chiara e del campo delle emozioni

Pomeriggio: ritrovo presso lo stand ore 17.00 Passeggiata educativa per le vie di Pontasserchio con gli istruttori ed educatori de Il Campo delle Emozioni e della ASD Nose Academy

Spazio Agrilegna

ore 15.00 in poi: Esposizione e dimostrazione di colata

Area AgriDance

ore 14.00-19.00: Country Line Dance a cura della ASD Western Soul

Info: Ilaria www.westernsoul.it Cell. 339.6969437

