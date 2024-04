Uno strumento Open Source per la modellazione delle vibrazioni tattili

Scritto da admin• 11:03 am• Pisa, Attualità, Cultura

PISA – Un recente studio condotto dall’Università di Pisa e dall’Università della California Santa Barbara ha sviluppato SkinSource, uno strumento open-source per misurare e modellare le vibrazioni della pelle lungo gli arti superiori in risposta a stimoli tattili. Questo strumento è stato accolto con grande entusiasmo nella comunità scientifica del senso del tatto e ha ricevuto il Best Paper Award all’IEEE Haptics Symposium.

Il senso del tatto è essenziale per la percezione del nostro corpo nello spazio e per comprendere le proprietà fisiche degli oggetti. SkinSource è in grado di predire con precisione le vibrazioni trasmesse attraverso la mano e il braccio in risposta a differenti tipi di stimoli di forza localizzati.

Questo strumento open-source è disponibile per la comunità scientifica e può essere utilizzato per la progettazione di protesi degli arti superiori, mani robotiche e applicazioni di realtà aumentata.

SkinSource offre un nuovo approccio per integrare la percezione tattile in molte applicazioni, inclusa la chirurgia robotica e le interfacce per la realtà aumentata. Gli ingegneri pisani stanno lavorando anche su dispositivi di realtà aumentata che combinano stimoli visivi e tattili per creare esperienze immersive.

