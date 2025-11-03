Sociale, pubblicato bando per richiedere il “Bonus Anziani 2025”

Written by admin• 12:21 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – È stato pubblicato sul sito internet del Comune di Pisa (https://www.comune.pisa.it/Servizi/Bonus-anziani-2025) il bando per la richiesta del Bonus Anziani 2025. Per questa misura, l’Amministrazione Comunale ha stanziato 460 mila euro.

Il bando prevede l’erogazione di un contributo una tantum, fino a un massimo di 2.400 euro, a sostegno delle persone anziane non autosufficienti residenti nel Comune di Pisa. Il contributo potrà essere utilizzato presso tutti gli esercizi commerciali aderenti ad apposita convenzione stipulata con il Comune di Pisa per l’acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità (con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica), prodotti farmaceutici, spese mediche e visite specialistiche.

Requisiti. Per poter richiedere il contributo è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: avere un’età uguale o superiore a 65 anni; essere in possesso di Isee ordinario in corso di validità al momento della presentazione della domanda, senza omissioni/difformità, di importo pari o inferiore a 25mila euro; essere disabile in condizione di gravità, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92, e/o avere il riconoscimento di invalidità al 100%; non essere ricoverato/a in modo definitivo presso una struttura residenziale sanitaria assistita; con la cittadinanza italiana oppure la cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure la cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, purché in possesso di permesso di soggiorno, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1030/2002, per motivi lavorativi (a norma del diritto dell’Unione o nazionale) o per motivi diversi dall’attività lavorativa (a norma del diritto dell’Unione o nazionale) ai quali è comunque consentito lavorare.

Domande. Per presentare domanda c’è tempo fino alle ore 23.59 del 31/12/2025. Per presentare la richiesta è necessario accedere al sistema on line del Comune di Pisa utilizzando le credenziali SPID, CNS, CIE. Sarà possibile presentare una sola domanda per nucleo familiare. Il valore del contributo sarà determinato a posteriori, sulla base del numero degli aventi diritto e non potrà comunque superare i 2.400 euro annui per avente diritto.

