Written by Novembre 3, 2025 12:15 pm Calcio dilettanti

Il Mobilieri Ponsacco ne fa 4 a Massa Valpiana e va in testa alla classifica

HomeCalcio dilettantiIl Mobilieri Ponsacco ne fa 4 a Massa Valpiana e va in testa alla classifica

Pisa — Nel primo fine settimana di novembre si sono disputati gli incontri di tutti tornei di LND a cui partecipano squadre dell territorio pisano, tranne due incontri del girone A ed un incontro del girone B della Terza Categoria Pisa che si disputano nella serata del 3 novembre.

di Leonardo Miraglia

Questi i risultati dei vari match e le conseguenti classifiche:

Serie D, girone D

X giornata

2 novembre dalle 14:30

  • Pro Palazzolo vs Tuttocuoio 1957: A. Minessi (34′ pt) 1-1 L. Bardini (40′ pt); MVP: Anthony Minessi (Pro Palazzolo)

Eccellenza Toscana, girone A

X giornata

2 novembre dalle 14:30

  • Belvedere Calcio vs Fratres Perignano 2019: L. Blanchard (34′ st) 1-0; MVP: Leonardo Blanchard (Belvedere Calcio)
  • San Giuliano vs Larcianese: L. Gremigni (35′ pt), L. Gremigni (30′ st) 2-1 F. Belluomini (6′ pt); MVP: Lorenzo Gremigni (San Giuliano)
  • Viareggio Calcio vs Cenaia 1969: 0-0; MVP: Daniele Puleo (Cenaia 1969)

Promozione Toscana, girone A

VIII giornata

2 novembre dalle 14:30

  • Firenze Ovest vs Urbino Taccola: L. Ridolfi 1-0; MVP: Lorenzo Ridolfi (Firenze Ovest)

Promozione Toscana, girone B

VIII giornata

2 novembre dalle 14:30

  • Barberino Tavarnelle vs San Miniato Basso Calcio: A. Conforti (Rig.) (34′ st), C. Cirillo (38′ st) 2-1 L. Cavallini (8′ pt); MVP: Alessio Conforti (Barberino Tavarnelle)
  • Castelfiorentino United vs Cuoiopelli: 0-1 N. Coluccia (3′ st); MVP: Nico Coluccia (Cuoiopelli)
  • Massa Valpiana vs Mobilieri Ponsacco: 0-4 E. Taraj (20′ pt), L. Sciapi (43′ pt), L. Mancini (2′ st), E. Taraj (27′ st); MVP: Eneri Taraj (Mobilieri Ponsacco)
  • Orbetello vs Colli Marittimi: Y. Birra (17′ pt), L. Ranucci (47′ pt), R. Coli (23′ st), R. Coli (35′ st), T. Sabatini (46′ st) 5-1 M. Colombo (5′ pt); MVP: Riccardo Coli (Orbetello)
  • Saline vs Castiglioncello: L. Fabbri (34′ pt) 1-2 P. Molinario (2′ st), F. Grandi (31′ st); MVP: Filippo Grandi (Castiglioncello). Giocata sabato 1 novembre dalle 14:30

Prima Categoria Toscana, girone A

VII giornata

2 novembre dalle 14:30

  • Calci 2016 vs Città di Capannori: M. Ghelardoni 1-0; MVP: Michael Ghelardoni (Calci 2016)
  • Pieve Fosciana vs Migliarino Vecchiano: T. Rodriguez, N. Lazzari, T. Fanani 3-1 Autorete; MVP: Niccolò Lazzari (Pieve Fosciana)

Prima Categoria Toscana, girone B

VII giornata

2 novembre dalle 14:30

  • Fornacette Casarosa vs Staffoli: D. Montagnani (44′ pt), M. Perretta (45′ st), S. Palma (49′ st) 3-0; MVP: Matteo Berretta (Fornacette Casarosa)
  • Maliseti Seano vs Bellaria Cappuccini: A. Cappellini (21′ pt) 1-2 M. Gambini, D. Tammaro; MVP: Alberto Cappellini (Maliseti Seano)
  • San Miniato vs Viaccia Calcio: A. Faraoni, F. Campinoti, L. Fagni, F. Campinoti 4-1 L. Cau; MVP: Filippo Campinoti (San Miniato)
  • Stella Rossa vs AM Aglianese: 0-0; MVP: Daniele Lupetti (AM Aglianese)

Prima Categoria Toscana, girone D

VII giornata

2 novembre dalle 14:30

  • Donoratico vs Geotermica: 1-2 F. Nassi, M. Mori; MVP: Mirko Mori (Geotermica)
  • Forcoli Valdera 1921 vs Acciaiolo Calcio: M. Perna (Rig.) 1-1 A. Cristiani; MVP: Alessio Cristiani (Acciaiolo Calcio)
  • Pecciolese vs Pomarance: 0-1 V. Passalacqua; MVP: Vincenzo Passalacqua (Pomarance)
  • Ponsacco 1920 vs Selvatelle: S. Rodriguez (Rig.), S. Gueye 2-1 F. Cacciapuoti; MVP: Sidy Gueye (Ponsacco 1920)
  • Portuali Sorgenti vs Atletico Etruria: 0-0; MVP: Matteo Di Fonzo (Portuali Sorgenti)
  • Venturina Calcio vs Capannoli San Bartolomeo: A. Martini (Rig.) (28′ pt), L. Pantani (37′ st) 2-0; MVP: Lorenzo Pantani (Venturina Calcio)

Seconda Categoria Toscana, girone G

VII giornata

2 novembre dalle 14:30

  • Atletico Cascina vs Corazzano: 0-4 E. Nencioni (31′ pt), E. Covato (44′ pt), E. Covato (29′ st), M. Buhne (Rig.) (40′ st); MVP: Emanuele Covato (Corazzano)
  • Pisa Ovest vs Capanne Calcio 1989: 0-2 M. Puccioni (35′ pt), L. Tamberi (40′ st); MVP: Ludovico Tamberi (Capanne Calcio 1989)
  • Ponte a Cappiano vs La Corte: L. Gasbarro 1-0; MVP: Luca Gasbarro (Ponte a Cappiano)
  • San Prospero Navacchio vs Pontasserchio: P. Bufalini, P. Bufalini 2-2 L. Campera, N. Costanzi
  • Sanromanese Valdarno vs Porta a Lucca: 0-2 D. Luperini, M. Bahiti; MVP: Diego Luperini (Porta a Lucca)
  • Santa Maria a Monte vs Crespina Calcio: 0-2 M. Scarpellini, F. Melani; MVP: Marco Scarpellini (Crespina Calcio)
  • Sextum Bientina vs Castelfranco Calcio: 0-1 A. Becherucci (Rig.) (15′ st); MVP: Alessio Becherucci (Castelfranco Calcio)
  • Tirrenia vs Aurora Montaione: 0-2 M. Pieroni, T. Cioni; MVP: Tommaso Cioni (Aurora Montaione)

Seconda Categoria Toscana, girone H

VII giornata

2 novembre dalle 14:30

  • Campese 1969 vs Volterrana 2016: L. Auditore, D. De Luca 2-3 R. Geri Bartolini, R. Geri Bartolini, K. Doda; MVP: Riccardo Geri Bartolini (Volterrana 2016). Partita disputata alle 14
  • Terricciola 1975 vs Castelnuovo Val di Cecina: L. Ciardelli (Rig.) (25′ pt), V. Zhikov (41′ pt) 2-3 X. Mimini, E. Cascinelli, E. Cascinelli; MVP: Emilio Cascinelli (Castelnuovo Val di Cecina)

Terza Categoria Toscana – Pisa, girone A

V giornata

1 novembre

dalle 14:30

  • Golena d’Arno vs Filettole Calcio: M. Nastasi (8′ pt), M. Nastasi (Rig.) (5′ st), G. Giannini (8′ st), F. Carrara (25′ st) 4-3 M. Patacchini, F. Bargi, A. Lucchesi; MVP: Mirko Nastasi (Golena d’Arno)
  • Ponteginori vs Montefoscoli Calcio: T. Benvenuti (Rig.), P. Sandri, T. Benvenuti, S. Rosato 4-2 A. Del Bono, F. Bertini (Rig.); MVP: Samuele Rosato (Ponteginori)

dalle 15:30

  • Legoli 1994 vs Scintilla 1945: A. Pardossi, N. Marinari 3-2 T. Degl’innocenti, M. Brazzini; MVP: Mirko Brazzini (Scintilla 1945)

2 novembre dalle 14:30

  • Amatori Saline vs Antonio Bellani: M. Soldato, G. Oldoli, F. Oldoli (Rig.) 3-0; MVP: Gregorio Oldoli (Amatori Saline)
  • Fabbrica Calcio 2024 vs Sporting Volterra: M. Salonicchi, Autorete, R. Sanna 3-0; Michele Salonicchi (Fabbrica Calcio 2024)
  • Nuova Popolare CEP vs Lajatico: M. Conde (39′ pt), M. Conde (16′ st) 2-2 E. Fiumicelli (1′ pt), E. Fiumicelli (Rig.) (42′ st); MVP: Mohamed Conde (Nuova Popolare CEP)

3 novembre

dalle 20:45

  • CEP 2025 vs Marinese 1925

dalle 21

  • Atletico Pisa vs San Frediano Calcio

Classifica da aggiornare il 3 novembre al termine della giornata

Terza Categoria Toscana – Pisa, girone B

V giornata

1 novembre dalle 14:30

  • Via di Corte vs Gavena Giovani: L. Balestri, A. Brogi, A. Brogi 3-3 S. Brienza, S. Brienza, S. Brienza; MVP: Andrea Brogi (Via di Corte)

2 novembre dalle 14:30

  • Città di Montopoli vs Perignano: A. Lenti 1-3 Autogol, M. Ciolli, M. Bullari; MVP: Matteo Bullari (Perignano)
  • La Fornace vs Castel del Bosco: A. Fillanti, F. Marchetti, Autogol 3-2 L. Duccini, A. Falconi; MVP: Filippo Marchetti (La Fornace)
  • Marciana 2.0 vs Atletico Le Melorie: 0-4 F. Sbrana, M. Vannozzi, A. Pompameo, M. watterson; MVP: Michelangelo Watterson (Atletico Le Melorie)
  • Monteserra vs La Borra: A. Damascato 1-0; MVP: Alfonso Damascato (Monteserra). Disputata alle 15
  • Santacroce Calcio vs Ponte a Elsa 2005: C. Paja 1-2 A. Falco, A. Bagnoli (Rig.); MVP: Alessandro Bagnoli (Ponte a Elsa 2005)
  • Stella Azzurra vs Zambra San Vico: S. Mbaye, S. Mbaye, T. Bracci 3-1 G. Gruber; MVP: Serigne Saliou Mbaye (Stella Azzurra)

3 novembre dalle 21

  • Giovani Fucecchio 2000 vs Cerretti FC
  • Riposa Treggiaia

Terza Categoria Toscana – Livorno, girone unico

V giornata

2 novembre dalle 14:30

  • Marciana Marina vs Sasso Pisano: G. Morello, G. Morello, C. Costa, L. Bianchi 4-1 S. Gambazza; MVP: Giacomo Morello (Marciana Marina). Disputata dalle 14:15
  • Monteverdi 2006 vs Sporting Club Rosignano: 1-4 L. De Trane (Rig.) (24′ pt), L. De Trane (44′ pt), L. De Trane (15′ st), E. Orlandini (41′ st); MVP: Luciano De Trane (Sporting Club Rosignano)

Terza Categoria Toscana – Lucca, girone B

V giornata

1 novembre dalle 14:30

  • Pappiana vs Lucca Ovest: B. Callaioli (3′ st), E. Gionfriddo (6′ st), G. Cavicchi 3-1 S. Angeli; MVP: Emanuele Gionfriddo (Pappiana)

Info tratte da www.tuttocampo.it

Last modified: Novembre 3, 2025
Previous Story
La guerra? Non è la condizione naturale dell’uomo, l’ultimo libro del prof. Greco Università di Pisa
Next Story
Sociale, pubblicato bando per richiedere il “Bonus Anziani 2025”

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti