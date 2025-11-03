Il Mobilieri Ponsacco ne fa 4 a Massa Valpiana e va in testa alla classifica

Pisa — Nel primo fine settimana di novembre si sono disputati gli incontri di tutti tornei di LND a cui partecipano squadre dell territorio pisano, tranne due incontri del girone A ed un incontro del girone B della Terza Categoria Pisa che si disputano nella serata del 3 novembre.
di Leonardo Miraglia
Questi i risultati dei vari match e le conseguenti classifiche:
Serie D, girone D
X giornata
2 novembre dalle 14:30
- Pro Palazzolo vs Tuttocuoio 1957: A. Minessi (34′ pt) 1-1 L. Bardini (40′ pt); MVP: Anthony Minessi (Pro Palazzolo)
Eccellenza Toscana, girone A
X giornata
2 novembre dalle 14:30
- Belvedere Calcio vs Fratres Perignano 2019: L. Blanchard (34′ st) 1-0; MVP: Leonardo Blanchard (Belvedere Calcio)
- San Giuliano vs Larcianese: L. Gremigni (35′ pt), L. Gremigni (30′ st) 2-1 F. Belluomini (6′ pt); MVP: Lorenzo Gremigni (San Giuliano)
- Viareggio Calcio vs Cenaia 1969: 0-0; MVP: Daniele Puleo (Cenaia 1969)
Promozione Toscana, girone A
VIII giornata
2 novembre dalle 14:30
- Firenze Ovest vs Urbino Taccola: L. Ridolfi 1-0; MVP: Lorenzo Ridolfi (Firenze Ovest)
Promozione Toscana, girone B
VIII giornata
2 novembre dalle 14:30
- Barberino Tavarnelle vs San Miniato Basso Calcio: A. Conforti (Rig.) (34′ st), C. Cirillo (38′ st) 2-1 L. Cavallini (8′ pt); MVP: Alessio Conforti (Barberino Tavarnelle)
- Castelfiorentino United vs Cuoiopelli: 0-1 N. Coluccia (3′ st); MVP: Nico Coluccia (Cuoiopelli)
- Massa Valpiana vs Mobilieri Ponsacco: 0-4 E. Taraj (20′ pt), L. Sciapi (43′ pt), L. Mancini (2′ st), E. Taraj (27′ st); MVP: Eneri Taraj (Mobilieri Ponsacco)
- Orbetello vs Colli Marittimi: Y. Birra (17′ pt), L. Ranucci (47′ pt), R. Coli (23′ st), R. Coli (35′ st), T. Sabatini (46′ st) 5-1 M. Colombo (5′ pt); MVP: Riccardo Coli (Orbetello)
- Saline vs Castiglioncello: L. Fabbri (34′ pt) 1-2 P. Molinario (2′ st), F. Grandi (31′ st); MVP: Filippo Grandi (Castiglioncello). Giocata sabato 1 novembre dalle 14:30
Prima Categoria Toscana, girone A
VII giornata
2 novembre dalle 14:30
- Calci 2016 vs Città di Capannori: M. Ghelardoni 1-0; MVP: Michael Ghelardoni (Calci 2016)
- Pieve Fosciana vs Migliarino Vecchiano: T. Rodriguez, N. Lazzari, T. Fanani 3-1 Autorete; MVP: Niccolò Lazzari (Pieve Fosciana)
Prima Categoria Toscana, girone B
VII giornata
2 novembre dalle 14:30
- Fornacette Casarosa vs Staffoli: D. Montagnani (44′ pt), M. Perretta (45′ st), S. Palma (49′ st) 3-0; MVP: Matteo Berretta (Fornacette Casarosa)
- Maliseti Seano vs Bellaria Cappuccini: A. Cappellini (21′ pt) 1-2 M. Gambini, D. Tammaro; MVP: Alberto Cappellini (Maliseti Seano)
- San Miniato vs Viaccia Calcio: A. Faraoni, F. Campinoti, L. Fagni, F. Campinoti 4-1 L. Cau; MVP: Filippo Campinoti (San Miniato)
- Stella Rossa vs AM Aglianese: 0-0; MVP: Daniele Lupetti (AM Aglianese)
Prima Categoria Toscana, girone D
VII giornata
2 novembre dalle 14:30
- Donoratico vs Geotermica: 1-2 F. Nassi, M. Mori; MVP: Mirko Mori (Geotermica)
- Forcoli Valdera 1921 vs Acciaiolo Calcio: M. Perna (Rig.) 1-1 A. Cristiani; MVP: Alessio Cristiani (Acciaiolo Calcio)
- Pecciolese vs Pomarance: 0-1 V. Passalacqua; MVP: Vincenzo Passalacqua (Pomarance)
- Ponsacco 1920 vs Selvatelle: S. Rodriguez (Rig.), S. Gueye 2-1 F. Cacciapuoti; MVP: Sidy Gueye (Ponsacco 1920)
- Portuali Sorgenti vs Atletico Etruria: 0-0; MVP: Matteo Di Fonzo (Portuali Sorgenti)
- Venturina Calcio vs Capannoli San Bartolomeo: A. Martini (Rig.) (28′ pt), L. Pantani (37′ st) 2-0; MVP: Lorenzo Pantani (Venturina Calcio)
Seconda Categoria Toscana, girone G
VII giornata
2 novembre dalle 14:30
- Atletico Cascina vs Corazzano: 0-4 E. Nencioni (31′ pt), E. Covato (44′ pt), E. Covato (29′ st), M. Buhne (Rig.) (40′ st); MVP: Emanuele Covato (Corazzano)
- Pisa Ovest vs Capanne Calcio 1989: 0-2 M. Puccioni (35′ pt), L. Tamberi (40′ st); MVP: Ludovico Tamberi (Capanne Calcio 1989)
- Ponte a Cappiano vs La Corte: L. Gasbarro 1-0; MVP: Luca Gasbarro (Ponte a Cappiano)
- San Prospero Navacchio vs Pontasserchio: P. Bufalini, P. Bufalini 2-2 L. Campera, N. Costanzi
- Sanromanese Valdarno vs Porta a Lucca: 0-2 D. Luperini, M. Bahiti; MVP: Diego Luperini (Porta a Lucca)
- Santa Maria a Monte vs Crespina Calcio: 0-2 M. Scarpellini, F. Melani; MVP: Marco Scarpellini (Crespina Calcio)
- Sextum Bientina vs Castelfranco Calcio: 0-1 A. Becherucci (Rig.) (15′ st); MVP: Alessio Becherucci (Castelfranco Calcio)
- Tirrenia vs Aurora Montaione: 0-2 M. Pieroni, T. Cioni; MVP: Tommaso Cioni (Aurora Montaione)
Seconda Categoria Toscana, girone H
VII giornata
2 novembre dalle 14:30
- Campese 1969 vs Volterrana 2016: L. Auditore, D. De Luca 2-3 R. Geri Bartolini, R. Geri Bartolini, K. Doda; MVP: Riccardo Geri Bartolini (Volterrana 2016). Partita disputata alle 14
- Terricciola 1975 vs Castelnuovo Val di Cecina: L. Ciardelli (Rig.) (25′ pt), V. Zhikov (41′ pt) 2-3 X. Mimini, E. Cascinelli, E. Cascinelli; MVP: Emilio Cascinelli (Castelnuovo Val di Cecina)
Terza Categoria Toscana – Pisa, girone A
V giornata
1 novembre
dalle 14:30
- Golena d’Arno vs Filettole Calcio: M. Nastasi (8′ pt), M. Nastasi (Rig.) (5′ st), G. Giannini (8′ st), F. Carrara (25′ st) 4-3 M. Patacchini, F. Bargi, A. Lucchesi; MVP: Mirko Nastasi (Golena d’Arno)
- Ponteginori vs Montefoscoli Calcio: T. Benvenuti (Rig.), P. Sandri, T. Benvenuti, S. Rosato 4-2 A. Del Bono, F. Bertini (Rig.); MVP: Samuele Rosato (Ponteginori)
dalle 15:30
- Legoli 1994 vs Scintilla 1945: A. Pardossi, N. Marinari 3-2 T. Degl’innocenti, M. Brazzini; MVP: Mirko Brazzini (Scintilla 1945)
2 novembre dalle 14:30
- Amatori Saline vs Antonio Bellani: M. Soldato, G. Oldoli, F. Oldoli (Rig.) 3-0; MVP: Gregorio Oldoli (Amatori Saline)
- Fabbrica Calcio 2024 vs Sporting Volterra: M. Salonicchi, Autorete, R. Sanna 3-0; Michele Salonicchi (Fabbrica Calcio 2024)
- Nuova Popolare CEP vs Lajatico: M. Conde (39′ pt), M. Conde (16′ st) 2-2 E. Fiumicelli (1′ pt), E. Fiumicelli (Rig.) (42′ st); MVP: Mohamed Conde (Nuova Popolare CEP)
3 novembre
dalle 20:45
- CEP 2025 vs Marinese 1925
dalle 21
- Atletico Pisa vs San Frediano Calcio
Classifica da aggiornare il 3 novembre al termine della giornata
Terza Categoria Toscana – Pisa, girone B
V giornata
1 novembre dalle 14:30
- Via di Corte vs Gavena Giovani: L. Balestri, A. Brogi, A. Brogi 3-3 S. Brienza, S. Brienza, S. Brienza; MVP: Andrea Brogi (Via di Corte)
2 novembre dalle 14:30
- Città di Montopoli vs Perignano: A. Lenti 1-3 Autogol, M. Ciolli, M. Bullari; MVP: Matteo Bullari (Perignano)
- La Fornace vs Castel del Bosco: A. Fillanti, F. Marchetti, Autogol 3-2 L. Duccini, A. Falconi; MVP: Filippo Marchetti (La Fornace)
- Marciana 2.0 vs Atletico Le Melorie: 0-4 F. Sbrana, M. Vannozzi, A. Pompameo, M. watterson; MVP: Michelangelo Watterson (Atletico Le Melorie)
- Monteserra vs La Borra: A. Damascato 1-0; MVP: Alfonso Damascato (Monteserra). Disputata alle 15
- Santacroce Calcio vs Ponte a Elsa 2005: C. Paja 1-2 A. Falco, A. Bagnoli (Rig.); MVP: Alessandro Bagnoli (Ponte a Elsa 2005)
- Stella Azzurra vs Zambra San Vico: S. Mbaye, S. Mbaye, T. Bracci 3-1 G. Gruber; MVP: Serigne Saliou Mbaye (Stella Azzurra)
3 novembre dalle 21
- Giovani Fucecchio 2000 vs Cerretti FC
- Riposa Treggiaia
Terza Categoria Toscana – Livorno, girone unico
V giornata
2 novembre dalle 14:30
- Marciana Marina vs Sasso Pisano: G. Morello, G. Morello, C. Costa, L. Bianchi 4-1 S. Gambazza; MVP: Giacomo Morello (Marciana Marina). Disputata dalle 14:15
- Monteverdi 2006 vs Sporting Club Rosignano: 1-4 L. De Trane (Rig.) (24′ pt), L. De Trane (44′ pt), L. De Trane (15′ st), E. Orlandini (41′ st); MVP: Luciano De Trane (Sporting Club Rosignano)
Terza Categoria Toscana – Lucca, girone B
V giornata
1 novembre dalle 14:30
- Pappiana vs Lucca Ovest: B. Callaioli (3′ st), E. Gionfriddo (6′ st), G. Cavicchi 3-1 S. Angeli; MVP: Emanuele Gionfriddo (Pappiana)
