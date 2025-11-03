Solo un pari per il Pontedera

Written by Leonardo Miraglia• 12:26 pm• Calcio Serie C, Pontedera, Sport

Pisa — Domenica 2 novembre, sotto i riflettori dello stadio Ettore Mannocci di Pontedera, la squadra di casa ha terminato l’incontro con un pareggio per 2 a 2 contro il Perugia.

Non è servito neppure l’entusiamo della vittoria fuori casa della giornata precedente a permettere alla squadra della Valdera di aggiudicarsi una vittoria contro gli umbri che navigano nei bassifondi della classifica.

Buttata alle ortiche un’ottima occasione per incamerare 3 punti e svincolarsi dal pantano del fondo classifica e la prossima giornata sarà di nuovo molto difficile, dato che i ragazzi di coach Menichini dovranno affrontare in trasferta il Guidonia Montecelio, quinto in classifica.

Questo il resoconto dell’incontro:

Pontedera – Perugia 2 – 2

MARCATORI: 34′ pt P. Vitali (P), 42′ pt F. Giraudo (P), 11′ st R. Ladinetti (P), 24′ st G. Manzari (P)

MVP: Federico Giraudo (Perugia)

PONTEDERA (4-2-3-1): V. Biagini, G. Perretta, F. Corradini, M. Pretato, F. Migliardi (↓ 46′ st), M. Manfredonia, R. Ladinetti, P. Vitali, F. Faggi, H. Nabian (↓ 28′ st), T. Andolfi (↓ 21′ st)

A disposizione: T. Vannucchi, N. Strada, E. Vona, S. Milazzo, O. Gueye, M. Polizzi (↑ 28′ st), L. Paolieri, R. Pietrelli, C. Cerretti (↑ 46′ st), R. Bassanini, M. Tempre, A. Coviello, L. Beghetto, G. Battimelli (↑ 21′ st)

All: Menichini Leonardo

PERUGIA (4-3-3): L. Gemello, A. Tozzuolo, D. Riccardi, G. Angella, F. Giraudo, L. Megelaitis, P. Bartolomei, G. Giunti (↓ 14′ st), G. Manzari (↓ 40′ st), D. Montevago (↓ 40′ st), M. Kanoutè (↓ 14′ st)

A disposizione: L. Moro, L. Vinti, M. Yabre, J. Joselito (↑ 40′ st), L. Bacchin (↑ 14′ st), J. Broh, D. Terrnava, C. Dottori, G. Tumbarello, E. Torrasi (↑ 14′ st), L. Calapai, R. Ogunseye, C. Giardino (↑ 40′ st), K. Nwanege

All: Tedesco Giovanni

AMMONITI: 24′ pt L. Megelaitis (P), 7′ st G. Giunti (P), 18′ st D. Montevago (P), 27′ st G. Battimelli (P), 31′ st A. Tozzuolo (P)

ARBITRO: A. Terribile

ASSISTENTI: S. Allievi, N. Valcaccia

STADIO: Ettore Mannucci, Pontedera

Questa la classifica aggiornata in attesa di Vis Pesaro vs Juventus Next Gen:

dati tratti da www.tuttocampo.it

Last modified: Novembre 3, 2025