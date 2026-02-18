Servizio micologico Asl Toscana nord ovest: oltre 300 certificazioni e 15 interventi d’urgenza nel 2025

Written by admin• 11:58 am• Pisa, Attualità

PISA- Un’attività capillare, spesso svolta anche oltre i normali orari di servizio, per garantire la sicurezza a tavola. Il Servizio micologico dell’Azienda USL Toscana nord ovest traccia il bilancio del 2025, anno caratterizzato da una crescita particolarmente abbondante di funghi e, purtroppo, da diversi casi di intossicazione.

Nel corso dell’anno sono state effettuate oltre 300 certificazioni di commestibilità presso gli sportelli aziendali. Per far fronte ai picchi di raccolta e prevenire rischi sanitari, i micologi hanno ampliato la propria disponibilità, offrendo ai cittadini una consulenza gratuita.

«I casi di intossicazione registrati confermano l’importanza del controllo professionale – spiegano i micologi dell’Asl –. Abbiamo inoltre rafforzato la comunicazione e la presenza sul territorio, partecipando a eventi e mostre micologiche per sensibilizzare la popolazione».

Il dato più rilevante riguarda i 15 interventi d’urgenza effettuati nei Pronto soccorso per sospette intossicazioni. In tutti i casi, i funghi consumati erano stati raccolti autonomamente e non provenivano dal circuito commerciale controllato.

Le principali cause dei malesseri sono risultate:

consumo di specie tossiche

cottura inadeguata o errato trattamento di funghi commestibili

o errato trattamento di funghi commestibili consumo eccessivo o intolleranze individuali

L’attività di prevenzione ha coinvolto anche il settore alimentare, con 51 controlli ufficiali presso operatori del settore (OSA). Proseguite inoltre le sessioni di esame per il rilascio degli attestati di idoneità al commercio e alla somministrazione di funghi freschi spontanei.

Il Servizio micologico è coordinato da Francesco Verdigi (ICO aziendale per la Micologia), insieme ai referenti di zona Luca Braccini, Luca Ribolla, Riccardo Lubrano e Alfredo Lemmi, nell’ambito dell’area Prevenzione e riabilitazione diretta da Vincenzo Zummo e del Dipartimento delle Professioni tecnico-sanitarie diretto da Emilio Bertolini.

L’Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che la consulenza micologica è gratuita e rappresenta l’unico strumento certo per distinguere un fungo commestibile da uno pericoloso. Si invita pertanto la cittadinanza a consultare il calendario degli sportelli sul sito web aziendale prima del consumo di funghi raccolti in proprio.

