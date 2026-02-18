Visita istituzionale del Comune di Pisa nelle città gemelle di Gerico e Acco

Written by admin• 12:09 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Nel corso dello scorso fine settimana una delegazione del Comune di Pisa, composta dall’Assessore alla Scuola e ai Gemellaggi Riccardo Buscemi, dal Dirigente ai Servizi Istituzionali e ai Gemellaggi Luca Leone e da Padre Valentino Ghiglia, Vice Commissario di Terra Santa per la Toscana, si è recata in Israele e Palestina su invito ufficiale delle città gemelle di Gerico e Acco.

La missione si inserisce nell’ambito delle attività di cooperazione internazionale promosse dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di consolidare le relazioni bilaterali e sviluppare nuove opportunità di collaborazione, in particolare nei settori educativo, culturale e sociale.

A Gerico la delegazione è stata accolta dal Sindaco Abdel Karim Sedir, con il quale si è svolto un incontro dedicato all’aggiornamento del progetto PPP – Pisa per la Pace.

«Abbiamo condiviso con l’Amministrazione di Gerico – ha dichiarato l’assessore Riccardo Buscemi – gli sviluppi positivi delle interlocuzioni avviate con Regione, Provincia, Diritto allo Studio e Università di Pisa. Il progetto PPP prevede, a partire dall’anno accademico 2026-2027, la possibilità per due studenti di Gerico, un ragazzo e una ragazza, di iscriversi al corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Pisa. Il percorso, che ha già registrato riscontri incoraggianti, richiede ora la formalizzazione attraverso gli atti amministrativi dei partner coinvolti».

L’assessore ha inoltre sottolineato che l’assegnazione delle borse di studio sarà guidata da criteri di trasparenza, equità, parità di genere, inclusività e da un’adeguata conoscenza della lingua italiana.

Durante il soggiorno a Gerico la delegazione ha visitato alcuni siti archeologici, un doposcuola comunale e la Scuola francescana della Custodia di Terra Santa. In tale occasione è stata raccolta la disponibilità ad attivare corsi di lingua italiana destinati ai futuri candidati universitari coinvolti nel progetto. È stata inoltre condivisa la volontà di rendere strutturale l’iniziativa di accoglienza nelle scuole pisane di bambini provenienti da Gerico.

«L’esperienza avviata lo scorso dicembre – ha aggiunto Buscemi – rappresenta un tassello fondamentale del progetto PPP – Pisa per la Pace, che l’Amministrazione intende consolidare nel tempo. Ringraziamo dirigenti scolastici, insegnanti e famiglie per la preziosa collaborazione».

Le dichiarazioni sono state rese a margine dell’incontro con i bambini accolti a Pisa nel dicembre scorso e con le loro famiglie, che hanno espresso rinnovati ringraziamenti al Sindaco Michele Conti, all’Amministrazione comunale e alle scuole cittadine.

La missione è quindi proseguita ad Acco, dove la delegazione è stata ricevuta dal Sindaco Amihai Ben Slush. Nel corso dell’incontro è emersa la volontà di rilanciare e rafforzare i rapporti di amicizia con Pisa, valorizzando i profondi legami storici tra le due città e promuovendo i valori condivisi di dialogo, solidarietà e pace, con particolare attenzione ai temi del multiculturalismo e della multireligiosità.

La visita ha complessivamente rafforzato i rapporti di cooperazione e amicizia tra Pisa e le città gemelle, confermando il ruolo dei gemellaggi quali strumenti concreti di scambio culturale, collaborazione istituzionale e promozione della pace.

Last modified: Febbraio 18, 2026