Agricoltori contrari al parco solare nell’Oasi dei Poggini

PISA- Le aziende agricole tra Ponsacco e Casciana Terme Lari annunciano la nascita di un comitato contro il progetto di un parco fotovoltaico a terra previsto su 14 ettari di terreni agricoli all’interno dell’Oasi dei Poggini. L’area, di elevato pregio ambientale e paesaggistico, è caratterizzata da vigneti, boschi e zone umide habitat di numerose specie di avifauna.

A sollevare il caso è Coldiretti Pisa, che ribadisce la propria posizione: favorevole alle energie rinnovabili, ma contraria al consumo di suolo agricolo.

«Non siamo contrari alla transizione energetica – dichiara Marco Pacini, presidente di Coldiretti Pisa –. Le imprese agricole investono da anni nel fotovoltaico sui tetti. Ma dire sì all’energia pulita non può significare sottrarre terreni coltivabili e alterare in modo permanente aree naturali vincolate».

Secondo Coldiretti, i Poggini rientrerebbero tra le aree non idonee individuate dal quadro normativo nazionale. L’associazione chiede quindi la sospensione del progetto in attesa della legge regionale che definirà con precisione le zone destinate agli impianti.

Preoccupazione anche tra le aziende vitivinicole limitrofe, che temono ripercussioni sul microclima e sull’equilibrio agroambientale.

«Innovare è necessario – conclude Coldiretti Pisa – ma servono regole chiare e tutela del territorio. Il rischio è favorire dinamiche speculative a discapito dell’agricoltura».

