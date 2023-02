Pisa Sc e Avis Comunale Pisa insieme per promuovere i valori del dono del sangue

Scritto da admin• 6:57 pm• Pisa SC

PISA – Il Friday Night’ dell’Arena, antipasto della 25esima giornata del campionato cadetto sarà dedicato al dono; perché donare sangue è donare vita.

E’ stata infatti sancita un’importante partnership tra il Pisa Sporting Club e l’Avis Comunale Pisa che sarà inaugurata con uno speciale cerimoniale pregara che vedrà le squadre di Pisa e Venezia accompagnate in campo da un gruppo di bambini con indosso una maglietta dell’Avis come messaggio ispirato all’importanza del dono. Poco prima del fischio d’inizio, poi, il Presidente del Pisa Giuseppe Corrado saluterà al centro del campo il Presidente di Avis Comunale Pisa Paolo Ghezzi

E’ bene ricordare, infatti, che ogni anno sono 600.000 i cittadini che devono ricorrere a cure salvavita disponibili solo grazie al dono volontario: interventi di urgenza, supporto per trapianti, cure di lungo periodo dei tumori del sangue, farmaci salvavita e tante altre applicazioni. Un gesto semplice e oggi ancor più prezioso grazie alla possibilità di donare singole componenti, plasma o piastrine, e all’evoluzione dell’industria farmaceutica che trasforma il dono in sostegno alle cure.

Associarsi all’Avis è gratuito e non comporta obbligo alla frequenza di donazione ma consente all’associazione, con oltre 3000 sedi i Italia e 1.400.000 soci, di trovare i propri iscritti nella gestione delle emergenze quotidiane. Basta essere maggiorenni, in buono stato di salute e rivolgersi alla sede Avis più vicina. Informati presso la sede Avis più vicina. A Pisa in Piazza Vittorio Emanuele 18, proprio a fianco del murale di Haring. Telefono 050.41076. Indirizzo mail: pisa.comunale@avis.it. Diventa anche tu Donatore!

