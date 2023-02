Luca D’Angelo: “Sono contento delle ultime prestazioni. Avanti così senza abbassare la guardia”

Scritto da admin• 1:03 pm• Pisa SC

PISA – Alla vigilia della sfida con il Venezia il tecnico Luca D’Angelo fa il punto della situazione della squadra nerazzurra.

di Giovanni Manenti

VENEZIA CON ELEMENTI DI INDUBBIO VALORE. “Credo che la situazione di classifica non abbia ancora definito le squadre in lotta per i Playoff o per i Playout, affrontiamo una squadra con una rosa molto valida e con molti giocatori che provengono anche dalla Massima Serie avendo avuto solo una partenza non felice da cui si è ripresa, giocando un calcio offensivo con un 3-5-2 che evidenzia al massimo”.

BRAVI A RIENTRARE PIANI ALTI CLASSIFICA. “Siamo stati bravi a rientrare in tempi brevi nelle posizioni di classifica più consoni al nostro valore, sono contento delle prestazioni dei giocatori, consapevoli però che c’è ancora tanta strada da fare ed è pertanto importante non abbassare la guardia e continuare con questo ritmo”.

TUTTI DISPONIBILI. “Per quanto riguarda l’organico, tutti i giocatori sono disponibili, compreso Torregrossa che è convocato e potrebbe essere impiegato a gara in corso, mentre Caracciolo è pronto e la valutazione se farlo giocare o meno dipende solo dalle mie scelte in accordo con il giocatore”.

FARSI TROVARE PRONTI. “Gli acquisti di Gargiulo e Moreo ci consentono di avere più variabili a nostra disposizione, sia a centrocampo ed in attacco da poter utilizzare all’inizio come a partita in corso avendo gli stessi caratteristiche diverse rispetto a quelle degli altri componenti la rosa, il che ritengo che possa essere un vantaggio da qui a fine stagione, fermo restando che la cosa fondamentale sarà quella che ognuno dovrà cercare di farsi sempre trovare pronto al momento in cui sarà chiamato a dare il proprio contributo, come successo anche sabato a Reggio Calabria”.

ATTACCO MI CONSENTE DI VARIARE ASSETTO.“Sulla scelta dell’attacco, confermo il fatto di avere a disposizione tutti giocatori molto bravi e con caratteristiche diverse, che mi consentono di variare assetto anche a partita in corso, mentre l’avvenuto rinnovo contrattuale da parte di Nicholas e Mastinu mi fa piacere in quanto avevo dato il mio parere favorevole anche se, ovviamente, la decisione definitiva spetta alla società”.

VALORE POHJANPALO INDISCUTIBILE. “Sono consapevole del valore di Pohjanpalo, non a caso un titolare della propria Nazionale e che ha avuto anche l’occasione di giocare in Bundesliga, ed ovviamente dovremo stare attenti, ma è altresì scontato che non dobbiamo farci condizionare da un solo elemento”

