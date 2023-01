Mercato Pisa: c’è anche Sean Rea nella lista di Corrado e Chiellini. Al Palermo piace Sibilli

Scritto da admin• 8:30 pm• Pisa SC

PISA – C’è anche il Pisa insieme a Bologna e SudTirol nella corsa a Sean Rea calciatore di prospettiva classe 2002.



di Francesco Michelotti



Si tratta di un fantasista che è cresciuto nel Montreal Impact di cui in Canada parlano molto bene e che ha vestito la maglia delle nazionali giovanili del paese nordamericano. Un giovanissimo alla Mourutan.



La strada che porta a Stefano Moreo, già cercato in estate per rinforzare l’attacco è in salita. Il Brescia infatti non abbassa la richiesta per il cartellino del classe ’93 e per questo, come riporta Tuttosport, i toscani potrebbero virare su Andrea La Mantia della SPAL, classe ’91 che piace a diversi club di Serie B come Parma e Reggina oppure sul giovane venunenne Nicolas Bonfanti del Modena. In uscita invece si regista l’interesse del Palermo che cerca una spalla a Matteo Brunori e la dirigenza rosanero ha sondato per questo il nome di Giuseppe Sibilli del Pisa: staremo a vedere.



Uscite. Il futuro di Robert Gucher sembra lontano dal Pisa dopo l’interesse mostrato da parte del Pescara nei confronti del centrocampista austriaco, anche il Padova avrebbe messo nel mirino il giocatore che però dovrà battere la concorrenza di un altro club militante in Serie C, il Pordenone.



