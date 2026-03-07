Written by Redazione• 8:09 pm• Pisa, Attualità, Pisa SC, TOP NEWS HOME PAGE

TORINO – Juventus e Pisa sono in campo per la ventottesima giornata del campionato di serie A EniLive.

di Antonio Tognoli

LE FORMAZIONI. Il giovane tecnico svedese Oscar Hiljemark conferma il 3-5-2 con gli stessi uomini che hanno iniziato la gara lunedì scorso contro il Bologna. In porta va ancora Nicolas autore di buone prestazioni dopo l’infortunio di Scuffet. In difesa Calabresi, recupera e viene schierato nel terzetto completato da capitan Caracciolo e il giovane Coppola. Sugli esterni conferma per Leris e Angori. Sulla linea mediana al fianco di Aebischer (in diffida) conferma per Marin e Hojholt. In attacco al fianco di Moreo il prescelto è ancora Durosinmi. Non ci sono Lorran (non convocato) oltre agli indisponibili di lungo corso Vural e Denoon e Scuffet ancora ai box per infortunio. Nel settore ospiti dell’Allianz Stadium ci sono 900 tifosi provenienti dalla città della Torre pendente. Non pochi se si considera la posizione in classifica e la trasferta che è aperta ai soli possessori della Fidelity Card.

QUI JUVENTUS. Spalletti dovrà rinunciare ancora a Vlahovic, Milik e Holm. In porta c’è la conferma di Perin. Davanti Bremer e Gatti. Sugli esterni difensivi spazio a Kalulu e Cambiaso. Locatelli si riprenderà la fascia di capitano con il compito di guidare in cabina di regia la squadra al fianco di Thuram. Conceicao, Mckennie (in diffida) e Yildiz agiranno dietro all’unica punta David in quello che è di fatto un 4-2-3-1 iniziale.

LA PARTITA. L’arbitro del match èJuan Luca Sacchi della sezione di Macerata. La serata è fresca con la temperatura che si aggira intorno ai 12 gradi. Il terreno è in perfette condizioni. Pisa in maglia gialla, Juve in bianconero. Saranno proprio gli uomini di mister Spalletti a dare il calcio d’inizio.

JUVENTUS – PISA 0-0

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Perin; 15 Kalulu, 4 Gatti, 3 Bremer, 27 Cambiaso; 5 Locatelli, 19 Thuram; 7 Conceicao, 22 Mckennie, 10 Yildiz; 30 David. A disp. 16 Di Gregorio, 23 Pinsoglio, 6 Kelly, 32 Cabal, 8 Koopmeiners, 17 Adzic, 11 Zhegrova, 13 Boga, 21 Minetti, 18 Kostic, 20 Openda. All. Luciano Spalletti.

PISA (3-5-2): 12 Nicolas; 33 Calabresi, 4 Caracciolo, 26 Coppola; 7 Leris, 6 Marin, 20 Aebischer, 8 Hojholt, 3 Angori; 32 Moreo, 17 Durosinmi. A disp. 1 Semper, 34 Guizzo, 2 Bozhinov, 5 Canestrelli , 39 Albiol, 11 Cuadrado, 15 Tourè, 14 Akinsanmiro, 35 Loyola, 36 Piccinini, 9 Meister, 10 Tramoni, 81 Stojlkovic, 19 Illing-junior, 23 Stengs. All. Oscar Hiljemark

ARBITRO: Juan Luca Sacchi di Macerata (Ass. Di Gioia-Laudato). 4 Uomo Turrini. VAR Marini AVAR Giua.

Last modified: Marzo 7, 2026