Lavori stradali in via Bonanno e via Corridoni: modifiche a traffico e sosta il 9 e 10 aprile

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PISA- Il Comune di Pisa comunica l’avvio di interventi di manutenzione stradale in via Bonanno Pisano e di lavori di asfaltatura in via Corridoni, in programma tra giovedì 9 e venerdì 10 aprile. Le operazioni, affidate a Pisamo, comporteranno modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta nelle aree interessate.

In via Bonanno Pisano, nel tratto tra via Diotisalvi e via Turino Vanni, sono in corso lavori di ripristino del manto stradale a seguito di cedimenti. Gli interventi proseguiranno fino a giovedì 9 aprile, nella fascia oraria 8-19. Durante i lavori è previsto il restringimento della carreggiata, l’inversione del senso di marcia nel tratto interessato e il divieto di sosta nell’area di cantiere. Limitazioni alla sosta riguardano anche i primi metri di via Diotisalvi in prossimità dell’incrocio.

Nelle giornate di giovedì 9 e venerdì 10 aprile si svolgeranno invece lavori di asfaltatura in via Corridoni, tra via Puccini e via della Spina. Per ridurre i disagi legati agli orari scolastici, i lavori inizieranno alle 8.45, dopo l’ingresso degli studenti, saranno sospesi nelle fasce di uscita e riprenderanno nel pomeriggio. Durante gli interventi verrà temporaneamente eliminata la corsia preferenziale, mentre la circolazione sarà consentita a senso unico in direzione piazza della Stazione–cavalcavia San Giusto. Previsto anche il divieto di sosta lungo il tratto interessato.

Giovedì 9 aprile sarà inoltre chiusa l’intersezione tra via Corridoni e via Puccini, con deviazioni nelle strade limitrofe e modifiche alla viabilità, tra cui l’inversione temporanea del senso di marcia in via Vespucci tra via Puccini e via Colombo. Venerdì 10 aprile i lavori interesseranno invece l’incrocio tra via Corridoni e via della Spina, con chiusura al traffico e regolazione della circolazione su via della Spina nel tratto compreso tra via Corridoni e via Vespucci.

Last modified: Aprile 8, 2026