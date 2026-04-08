Volley, Bulleri confermato alla guida di Lupi EVP Pontedera anche per il 2026/2027

Written by Redazione• 8:27 am• Pontedera, Pisa, Sport, Sport

PONTEDERA- Prosegue il rapporto tra Michele Bulleri ed Era Volleyball Project. Il tecnico pisano sarà infatti ancora alla guida della prima squadra Gruppo Lupi EVP Pontedera anche nella stagione 2026/2027.

Con il campionato ancora in corso e la squadra attualmente al secondo posto in classifica, al termine di un percorso fin qui molto positivo, società e allenatore hanno condiviso la volontà di proseguire insieme anche per il futuro. Una scelta strategica per il club pontederese, già al lavoro sulla programmazione della prossima stagione.

La conferma di Bulleri rafforza l’indirizzo della società, orientato non solo ai risultati della prima squadra, ma anche alla crescita del settore giovanile, sempre più centrale nel progetto sportivo e ormai punto di riferimento per la Valdera e non solo. In quest’ottica, risulta fondamentale la figura di un allenatore capace di gestire gruppi competitivi e allo stesso tempo accompagnare la crescita dei giovani atleti verso la prima squadra.

In casa biancazzurra c’è grande soddisfazione per la continuità del rapporto, basato su una visione condivisa e su obiettivi comuni, che già in questa stagione hanno portato risultati importanti e rafforzato l’identità del progetto.

Il presidente Nazzi ha commentato: «La scelta di Michele Bulleri come allenatore della Serie B lo scorso anno nasceva con l’idea di costruire un percorso duraturo, grazie alle sue qualità non solo tecniche ma anche educative. Il rinnovo rappresenta quindi una naturale prosecuzione di questo cammino e segna il primo passo verso la nuova stagione. Vogliamo guardare lontano, puntando non solo ai risultati della prima squadra, ma anche alla formazione di giovani pallavolisti pronti a inserirsi rapidamente ad alti livelli. Siamo molto soddisfatti e ora vogliamo chiudere al meglio questa stagione, mantenendo lo sguardo rivolto al futuro».

Soddisfazione espressa anche dallo stesso Bulleri: «Sono molto contento di continuare con EVP. Fin da subito si è creata una forte sintonia e i risultati ottenuti hanno reso naturale il prolungamento della collaborazione. Ho apprezzato il modo di lavorare della società e il supporto alle mie idee. Ora dobbiamo consolidare quanto fatto, migliorando dove necessario e mantenendo alta la concentrazione. L’obiettivo è restare stabilmente nelle posizioni di vertice, senza farci distrarre dai risultati già raggiunti».

Last modified: Aprile 8, 2026