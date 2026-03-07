Nuovi campi da padel inaugurati a Buti, Giani: “Festa dello sport, festa per il paese”

Written by Redazione• 6:32 pm• Pisa, Politica

BUTI – “I nuovi campi da padel che sono stati inaugurati oggi alla presenza della sindaca arricchiscono questo territorio e in particolare la Cittadella dello sport di Buti. In questi anni abbiamo supportato l’impegno del Comune nella realizzazione di impianti sportivi di vario tipo, dal campo di calcio a quelli da tennis, dalla palestra a questi tre nuovi campi da padel per i quali la Regione ha garantito un contributo di 400 mila euro. È una festa dello sport. È una festa per questo paese nel Pisano”.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine dell’inaugurazione di tre nuovi campi da padel a Buti in provincia di Pisa, avvenuta quest’oggi, sabato 7 marzo, alla presenza della sindaca del Comune di Buti, Arianna Buti.

