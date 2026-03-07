Michele Conti: “Il regolamento delle Repubbliche Marinare ha bisogno di essere rinnovato”

Written by Redazione• 8:39 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Politica, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – “Leggerò con attenzione la lettera annunciata dal Sindaco di Genova Silvia Salis – ha dichiarato il Sindaco di Pisa Michele Conti – accogliendo con favore la volontà di aggiornare il regolamento della Regata delle Repubbliche Marinare, bisognoso di un rinnovamento che Pisa sollecita sin dal 2023, volendo anche rendere ufficiale la regata femminile, che è sempre stata invece qualificata come sperimentale, conferendole così la giusta dignità.

“Sul tema specifico, rispetto alla parità dei compensi degli equipaggi maschili e femminili, mentre da Genova si chiede di introdurla formalmente nel regolamento, a Pisa è già realtà: oltre a non aver mai avuto la differenza di trattamento fra atleti maschi e femmine dichiarata nella città della Lanterna, per la Regata che ospiteremo nel 2026 è già applicata la parità dei compensi per i vogatori pisani, differenziando solo fra titolari e riserve – come giusto che sia -, senza differenze di genere. L’impegno di tutti può sicuramente far crescere la Regata delle Repubbliche Marinare che non sono soltanto una competizione sportiva ma una tradizione italiana dal grande valore storico e culturale”

