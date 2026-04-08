Formazione gratuita in Toscana: corsi con stage, qualifica e indennità tra Pisa e Siena

Written by Redazione• 11:22 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Percorsi gratuiti, qualifiche riconosciute, stage in azienda e indennità di frequenza: sono questi i punti di forza dei due corsi di formazione professionale promossi da Confapi Pisa e del Tirreno, finanziati dalla Regione Toscana nell’ambito del PR FSE+ 2021–2027 e inseriti nel progetto Giovanisì.

L’obiettivo è favorire l’inserimento lavorativo di persone disoccupate, inattive e, in alcuni casi, anche occupate, attraverso percorsi formativi progettati in base alle reali esigenze del mercato del lavoro, in settori strategici come la sicurezza ambientale e industriale e il comparto turistico-ristorativo.

Il primo corso, denominato ERA, si svolgerà a Pisa ed è un percorso di specializzazione IFTS con qualifica di livello IV EQF per Tecnico della sicurezza aziendale. Prevede 990 ore complessive, di cui 396 di stage in azienda, ed è rivolto a 20 partecipanti. Il corso, completamente gratuito, partirà indicativamente a giugno 2026 e si concluderà con il rilascio di una qualifica professionale riconosciuta, un certificato di specializzazione tecnica superiore e, per chi supera l’esame finale, anche 6 crediti universitari. Le iscrizioni sono aperte fino all’11 maggio 2026.

Il secondo percorso, O.P.E.R.A, si terrà a Siena ed è finalizzato alla qualifica di Addetto alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande (livello 3 EQF). Il corso, gratuito e destinato a 15 partecipanti disoccupati o inattivi, prevede 900 ore totali, di cui 360 di stage. È inoltre prevista un’indennità di frequenza fino a 250 euro, oltre a rimborsi spese. Le attività si svolgeranno tra giugno e dicembre 2026, con iscrizioni aperte fino al 13 maggio.

«Si tratta di un’opportunità concreta per sviluppare competenze professionali e facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro – sottolinea l’associazione – contribuendo allo sviluppo dei settori chiave dell’economia toscana».

Entrambi i percorsi sono interamente finanziati dalla Regione Toscana nell’ambito del PR FSE+ 2021–2027 e rientrano nel progetto Giovanisì, dedicato a sostenere l’autonomia e l’occupabilità delle persone.

Last modified: Aprile 8, 2026