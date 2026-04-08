Cascina, in scena “L’assaggiatrice di Hitler”: teatro e memoria alla Città del Teatro

Written by Redazione• 11:27 am• Cascina, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Nuova Categoria

CASCINA- Martedì 14 aprile alle ore 21, alla Città del Teatro di Cascina, andrà in scena “L’assaggiatrice di Hitler”, produzione del Teatro Popolare d’Arte ispirata al romanzo Le assaggiatrici di Rosella Postorino, vincitore del Premio Campiello 2018 e del Prix Jean-Monnet 2019.

Lo spettacolo, diretto da Sandro Mabellini con drammaturgia firmata da Gianfranco Pedullà insieme alla stessa Postorino, vede protagoniste Silvia Gallerano e Alessia Giangiuliani, accompagnate dalla fisarmonica e dalla voce di Marlene Fuochi.

La vicenda è ambientata nell’inverno del 1943 e racconta la storia di Rosa Sauer, giovane donna costretta a entrare nel gruppo delle assaggiatrici di Hitler. Ogni giorno, insieme ad altre donne, è chiamata a testare il cibo destinato al Führer, rischiando la vita per prevenire eventuali avvelenamenti. Un episodio realmente accaduto, ispirato alla testimonianza di Margot Wölk, che diventa simbolo della condizione umana sotto un regime totalitario.

Lo spettacolo affronta interrogativi profondi e attuali: fino a che punto si può restare innocenti quando la sopravvivenza impone compromessi? È possibile diventare complici senza averlo scelto?

Con una messinscena essenziale ma intensa, due sole attrici interpretano tutti i personaggi, dando vita a un racconto che si sviluppa come un “film senza immagini”, costruito attraverso corpi, voci, luci e suoni. Le musiche originali di Francesco Giorgi, eseguite anche dal vivo, contribuiscono a creare un’esperienza immersiva, coinvolgendo lo spettatore anche sul piano emotivo.

“L’assaggiatrice di Hitler” è uno spettacolo che, partendo dalla memoria storica, invita a riflettere sul presente e sulla complessità dell’essere umano.

L’appuntamento è alla Sala Franca Rame e Dario Fo della Città del Teatro di Cascina. Biglietti disponibili in prevendita su Ticketone e presso il teatro. Per informazioni: 050 744400 – biglietteria@lacittadelteatro.it.

Last modified: Aprile 8, 2026