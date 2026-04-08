Cascina, annullato il concerto di Petra Magoni alla Città del Teatro

Written by Redazione• 12:41 pm• Cascina, Attualità, Eventi/Spettacolo

CASCINA- La Città del Teatro di Cascina informa che il concerto Subversion con Petra Magoni e l’Arkè String Quartet, previsto per sabato 11 aprile alle ore 21, è stato annullato per motivi tecnici.

La direzione si scusa con il pubblico per il disagio e ringrazia per la comprensione. È già in programma il ritorno di Petra Magoni nella prossima stagione teatrale, con un nuovo appuntamento che sarà comunicato nelle prossime settimane.

Per informazioni e rimborsi è possibile contattare la biglietteria della Città del Teatro al numero 050 744400 oppure scrivere a biglietteria@lacittadelteatro.it.

Last modified: Aprile 8, 2026