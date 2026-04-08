Il mondo dei funghi (e non solo) all’Oasi Mangwana di Orzignano

Written by Redazione• 7:24 am• Pisa, Attualità, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, San Giuliano Terme

ORZIGNANO (SAN GIULIANO TERME) – Che cosa sono realmente i funghi? Come nascono e come si riproducono? Quali sono le specie più comuni nei nostri boschi? Quali sono le regole da seguire per la raccolta? Mancano ancora alcuni mesi alla ripresa della stagione dei funghi: in attesa che nei nostri boschi tornino a crescere questi straordinari prodotti della Natura, l’associazione di promozione sociale Mangwana ha organizzato un incontro dedicato proprio al mondo dei funghi. Domenica 12 aprile, in occasione dell’apertura alla cittadinanza dell’Oasi di Orzignano (San Giuliano Terme), evento che rientra nei festeggiamenti per i suoi primi venti anni di attività, l’associazione Mangwana ospita Alessio Pierotti, autore di numerosi contributi sia divulgativi che scientifici e consigliere nazionale dell’Associazione Micologica Bresadola (AMB) nonché docente esterno dei corsi di alta formazione in cucina di Scuola Tessieri – Atelier delle Arti Culinarie.

L’incontro è organizzato in collaborazione con il gruppo di Pontedera dell’AMB e l’Associazione Gruppi Micologici Toscani (AGMT). Il gruppo di Pontedera, che da poco ha festeggiato i cinquant’anni di attività, vanta tra i suoi iscritti figure di assoluto valore del panorama micologico non soltanto nazionale: dal presidente Paolo Franchi a Mauro Marchetti (autori di un fondamentale studio sui funghi clavariodi recentemente pubblicato proprio da AMB), Maria Teresa Basso (studiosa di fama internazionale), Alessandra Matteini (curatrice dell’erbario AGMT, che ospita oltre 15mila campioni) e Nicolò Oppicelli (giornalista e divulgatore scientifico, noto per la sua partecipazione alla trasmissione “Geo” di RaiTre). L’AGMT rappresenta invece l’eccellenza toscana in micologia e organizza Toscana i corsi propedeutici alla raccolta dei funghi ipogei promossi dalla Regione Toscana.

Il viaggio alla scoperta dei funghi concluderà una giornata ricca di appuntamenti: dalla passeggiata alla scoperta degli ‘erbi’, con tanto di degustazione, alle lezioni di Hatha Yoga tradizionale, dai laboratori di panificazione con lieviti selvatici e farine biologiche da grani antichi di Podere Ristoro Bio a quello dedicato ai biscotti, senza dimenticare la possibilità di provare l’esperienza dell’orienteering ed i laboratori per i più piccoli.

“Durante la giornata – spiega il presidente dell’associazione Mangwana, Massimiliano Ciucci – sarà inoltre possibile mangiare qualcosa, bere una buona birra artigianale o gustarsi un caffè. L’ingresso all’Oasi è libero: invitiamo però a prenotare, compilando il form accessibile tramite il sito o i profili social dell’Associazione, le attività a cui si intende partecipare, in modo da permettere una migliore organizzazione del tutto. Ricordo che alcune delle attività richiedono un contributo fisso. Durante la giornata i volontari dell’Associazione saranno a disposizione per illustrare le nostre attività portate avanti da Mangwana in questi 20 anni, i progetti attuali e quelli in fase di definizione e le sfide che ci ancora ci attendono».

L’Oasi di Orzignano, in via Brodolini 120 a San Giuliano Terme, aprirà i suoi cancelli alle ore 10.00: l’appuntamento con Alessio Pierotti, con inizio previsto alle ore 18.00, chiuderà come detto la giornata. L’incontro si terrà in una yurta, la tipica abitazione mobile dei popoli nomadi dell’Asia: è quindi gradita la prenotazione secondo le modalità già indicate. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 353 3439034 e 348 1950661 (preferibilmente tramite messaggio What’s App) oppure contattare la mail segreteria@mangwana.org

Form per iscrizione attività:

https://forms.cloud.microsoft/e/eTZnHPhCg

Posizione Oasi:

https://maps.app.goo.gl/PYsdgncnbRYUqaxz7

Last modified: Aprile 8, 2026