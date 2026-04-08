Modifiche al servizio bus il 9, 10 e 12 aprile: deviazioni per lavori e mercato a Tirrenia

Written by Redazione• 9:37 am• Pisa, Attualità, Tirrenia

PISA – Autolinee Toscane informa che nei prossimi giorni sono previste modifiche al servizio bus nel territorio di Pisa.

Giovedì 9 e venerdì 10 aprile 2026, dalle ore 8 alle 18, diverse linee subiranno deviazioni: 1+, 2, 3+, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 16 e 23. Le modifiche sono dovute a un’ordinanza del Comune di Pisa che prevede la chiusura al traffico dell’area del capolinea della Stazione (con l’unica eccezione del transito da via Corridoni in direzione cavalcavia), per consentire lavori di asfaltatura nel tratto tra via Puccini e via della Spina.

Sabato 12 aprile 2026, dalle ore 7 alle 21.30, sarà invece la linea 10 a subire variazioni a Tirrenia, in occasione dello svolgimento del mercato straordinario. Un’ordinanza della Polizia Municipale dispone infatti il divieto di transito su viale del Tirreno (carreggiata lato est).

Nel dettaglio:

Linea 10 Pisa → Calambrone : percorso regolare

: percorso regolare Linea 10 Pisa → Tirrenia : percorso regolare fino alla rotatoria con via Pisorno, dove il bus effettuerà inversione di marcia verso Pisa, con sosta tecnica alla prima fermata utile

: percorso regolare fino alla rotatoria con via Pisorno, dove il bus effettuerà inversione di marcia verso Pisa, con sosta tecnica alla prima fermata utile Linea 10 Calambrone → Pisa: percorso deviato via San Guido, via delle Ginestre (zona Golf Club), via del Bossolo, via dell’Edera e via Pisorno, per poi riprendere il tracciato ordinario su viale del Tirreno

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito di Autolinee Toscane.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Aprile 8, 2026