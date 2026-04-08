Roma-Pisa: tutti i precedenti

Written by Redazione• 11:23 am• Pisa SC

PISA – Pisa e Roma si sono sempre incontrati nelle precedenti sette occasioni in cui i nerazzurri hanno disputato il Campionato di Serie A, con conseguenti 14 incroci che hanno determinato un bilancio complessivo di 11 affermazioni giallorosse – compreso il successo per 1-0 nella gara di andata alla “Cetilar Arena” del 30 agosto scorso – a fronte di due pari ed altrettante vittorie nerazzurre, mentre per quanto concerne le sfide andate in scena alli “Stadio Olimpico”, si registrano 6 successi dei padroni di casa rispetto alla sola affermazione dei toscani

di Giovanni Manenti

Con proprio i giallorossi a “tenere a battesimo” la prima gara interna del Pisa nella Serie A a Girone Unico il 6 ottobre 1968 alla seconda giornata, ecco che le due formazioni si ritrovano di fronte il 9 febbraio 1969 per il 17esimo turno, con la Roma sesta con 16 punti ed i nerazzurri decimi a quota 13 alla pari con Bologna, Napoli e Varese, nonché reduci dall’aver conquistato 5 punti nelle ultime tre gare contro Vicenza, Napoli e Torino, una striscia positiva che viene interrotta nella Capitale con il 2-0 che porta le firme di Spinosi (al suo unico centro stagionale …!!) e Fausto Landini, con i padroni di casa che concludono il Campionato “senza infamia e senza lode”, ottavi con 30 punti, mentre per il Pisa l’avventura ai vertici del Calcio Nazionale dura lo spazio di una stagione, piazzandosi al penultimo posto a quota 20.

Dovranno passare quasi 15 anni affinché le due formazioni si ritrovino di fronte, nel Torneo di Serie A 1982-’83 che porta in dono “dolci ricordi” per entrambe le tifoserie, con la sfida all’Olimpico in programma a fine ottobre 1982 per l’ottava giornata, con i giallorossi in testa alla Classifica con 10 punti assieme al Verona, ma reduci della sconfitta per 1-2 contro la Juventus al “Comunale, mentre il Pisa, autore di un ottimo avvio di stagione, è quinto a quota 8, e l’andamento della gara da sognare i tifosi nerazzurri, visto che l’undici di Mister Vinicio chiude in vantaggio il primo tempo /rete di Todesco) per poi resistere sino a 15′ dal termine quando dapprima un rigore trasformato da Pruzzo e quindi il raddoppio dello stesso centravanti ed un acuto di Aldo Maldera fissano il punteggio sul 3-1 finale, proseguendo nel percorso che a fine stagione vede la Roma riportare nella Capitale uno Scudetto atteso da oltre 40 anni ed il Pisa mantenere la Categoria, 11esimo con 27 punti, suo miglior piazzamento di ogni epoca.

E con il tricolore cucito sul petto, ecco che la Roma inaugura il successivo Torneo ospitando proprio il Pisa alla prima giornata in programma il 12 settembre 1983, per una sfida che vede i Campioni d’Italia imporsi per 2-0 grazie alle reti di due dui suoi più affermati fuoriclasse, ovvero Di Bartolomei dal dischetto in chiusura di primo tempo e Bruno Conti nel finale, per una stagione che vede contendere lo Scudetto alla Juventus e cedere ai rigori contro il Liverpool in Finale di Coppa dei Campioni, mentre i nerazzurri retrocedono, penultimi a quota 22.

Tornato immediatamente nella Massima Serie, il Pisa rende visita alla Roma l’8 dicembre 1986 alla 13esima giornata con i giallorossi autori di un avvio in sordina che li vede in sesta posizione con 13 punti e reduci dalla sconfitta per 0-1 a Genova contro la Sampdoria, nonché staccati di ben 8 lunghezze dalla Juventus capolista, mentre i nerazzurri occupano l’11esima posizione assieme ad Atalanta ed ai Campioni d’Italia del Verona, con la sfida dell’Olimpico decisa poco prima della mezz’ora di gioco da un calcio di rigore trasformato da Boniek, preludio ad una incredibile rimonta della Roma che proprio imponendosi all’Arena Garibaldi al ritorno aggancia i bianconeri in vetta alla Classifica a quota 41 punti, salvo crollare negli ultimi due turni, così come i nerazzurri vengono sconfitti 0-3 a Verona dando addio ad una salvezza che appariva alla loro portata.

Ma, come sempre, basta attendere una stagione ed ecco il Pisa nuovamente a disputare la Massima Divisione, con le due squadre a ritrovarsi di fronte allo “Stadio Olimpico” il 4 novembre 1987 per la quarta giornata di un Torneo – l’ultimo a 16 squadre – che vede la Roma seconda con 5 punti ed il Pisa ancora fermo a quota zero, ma reduce dalla sconfitta per 0-2 inflitta dal Giudice Sportivo che annulla l’1-0 maturato sul campo contro il Napoli, e la sfida nella Capitale, nonostante che i giallorossi restino in 10 uomini per l’espulsione comminata a Politano in chiusura di prima frazione di gioco, si conclude con l’identico esito della precedente, ovvero con i padroni di casa ad imporsi per 1-0 grazie ancora ad un calcio di rigore trasformato da Boniek a metà ripresa, anche se a fine Torneo i nerazzurri conquistano la salvezza a quota 24 punti ed una lunghezza di margine sull’Avellino, mentre la Roma conclude terza a quota 38.

Categoria che, viceversa, il Pisa non mantiene al termine del successivo Torneo, che vede le due formazioni affrontarsi allo “Stadio Olimpico” il 6 novembre 1988 per la quinta giornata, con i nerazzurri ultimi a pari merito con l’Ascoli avendo conquistato un solo punto, ed anche i giallorossi non brillano con appena 4 punti raccolti e reduci dalla sconfitta per 0-2 a San Siro contro l’Inter, ed anche se l’esito della sfida sembrerebbe scontato, i padroni di casa riescono ad imporsi per 2-1 solo grazie al centro di Tempestilli (anche in questo caso l’unico stagionale …!!) a 20′ dal termine, dopo che in chiusura di primo tempo Faccenda aveva annullato il vantaggio iniziale siglato da Rizzitelli, anche se poi il finale di stagione riserva delusioni ad entrambe le tifoserie, in quanto il Pisa retrocede, penultimo con 23 punti e la Roma, settima a pari merito con la Fiorentina, perde lo spareggio con i viola valido per un posto UEFA per una rete, ironia della sorte, realizzata proprio da Pruzzo.

Con il Pisa tornato per la terza volta consecutiva immediatamente nella Massima Divisione, ecco che il calendario propone la sfida dell’Olimpico con la Roma per il 13 gennaio 1991 all’ultima giornata del Girone di andata, con i giallorossi noni con 15 punti ed i nerazzurri 15esimi a quota 12, ma quella domenica a festeggiare sono gli ospiti che colgono il loro unico successo nella Capitale grazie ad un 2-0 che porta le firme di Larsen poco prima dello scoccare dell’ora di gioco e di Davide Lucarelli, un’affermazione che alimenta le speranze di poter mantenere la Categoria, poi svanite nel corso di un Girone di ritorno in cui il Pisa conquista appena 8 punti e l’addio alla Serie A per i successivi 34 anni viene sancito proprio dalla sconfitta interna per 0-1 all’Arena contro i giallorossi, reduci dal non essere riusciti quattro giorni prima a rimontare, con l’1-0 del ritorno, la sconfitta per 0-2 contro l’Inter nella Finale di Coppa UEFA.

Riepilogo gare Roma – Pisa alli “Stadio Olimpico” (6 vittorie Roma, una vittoria Pisa):

09.02.1969 – 17.a giornata: Roma– Pisa 2-0 (12’ Spinosi, 40’ Fausto Landini)

31.10.1982 – 8.a giornata: Roma – Pisa 3-1 (26’ Todesco; 76’ rig. e 81’ Pruzzo, 85’ Maldera)

12.09.1983 – 1.a giornata: Roma – Pisa 2-0 (40’ rig. Di Bartolomei, 80’ Conti)

08.12.1985 – 13.a giornata: Roma – Pisa 1-0 (26’ rig. Boniek)

04.11.1987 – 4.a giornata: Roma – Pisa 1-0 (68’ rig. Boniek)

06.11.1988 – 5.a giornata: Roma – Pisa 2-1 (25′ Rizzitelli, 40’ Faccenda 69’ Tempestilli)

20.01.1991 – 17.a giornata: Roma – Pisa 0-2 (59’ Larsen, 68’ Lucarelli)

Last modified: Aprile 8, 2026