Irene Marcozzi trionfa al concorso nazionale giovani talenti jazz a Piacenza

PIACENZA – Si è chiusa sabato 15 febbraio, al Milestone Live Club, la XXII edizione del Concorso Nazionale per giovani talenti del jazz italiano “Chicco Bettinardi”, con la finale dedicata alle Cantanti. Una serata giocata su un alto livello artistico, che ha visto esibirsi cinque giovani interpreti, tutte con grande personalità e talento, rendendo il compito della giuria particolarmente impegnativo.

Ad aggiudicarsi il primo premio è stata Irene Marcozzi, cantante ventisettenne di Pisa, che ha saputo conquistare la giuria con un’interpretazione raffinata e ricca di sfumature, dimostrando un’ottima padronanza del linguaggio jazzistico. Per lei, oltre al premio in denaro di 1.200 euro, l’ingaggio per un concerto all’interno del Piacenza Jazz Fest 2026.

Il secondo posto è andato a Sara Rotella, ventiquattrenne di Catanzaro, che ha impressionato per intensità interpretativa e comunicatività. Oltre al premio in denaro di 600 euro, ha ricevuto anche la Targa del Pubblico, assegnata direttamente dagli spettatori presenti in sala, a conferma del forte impatto emotivo della sua esibizione.

Con questa serata si conclude un’edizione del Concorso Bettinardi ricca di spunti interessanti e di giovani talenti che hanno dato prova di grande maturità artistica, grazie sempre anche al sostegno di realtà che credono e investono nei giovani talentuosi, come Yamaha Music Europe, al fianco del Concorso da sempre. Ma il viaggio non finisce qui: ora il pubblico del Piacenza Jazz Fest potrà ascoltare dal vivo i vincitori della scorsa edizione, che si esibiranno all’interno del cartellone principale del festival. Saranno Giuditta Franco, vincitrice della sezione Cantanti 2024, il pianista Simone Locarni e il gruppo SAIHS, vincitori rispettivamente delle sezioni Solisti e Gruppi, a portare la loro musica sul palco, dimostrando ancora una volta il valore e l’importanza di un concorso che, da oltre vent’anni, valorizza e sostiene i nuovi talenti del jazz italiano.

Last modified: Febbraio 16, 2025