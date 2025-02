Cesena – Pisa 1-1. La Gumina risponde al colpo di testa di Tourè

Written by Antonio Tognoli• 4:26 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

Il Pisa raggiunto nella ripresa dal gol di La Gumina con l’uomo in più

PISA – Si chiude con un pareggio (1-1) tra Cesena e Pisa all’Orogel Dino Manuzzi con i nerazzurri in vantaggio per il gol di Tourè al 33′ si è fatto raggiungere a dieci minuti dalla fine dal gol di La Gumina con i bianconeri che hanno giocato la ripresa con un uomo in meno per l’espulsione di Donnarumma e nell’unica occasione creata hanno ottenuto un punto pesantissima. Il Pisa rimane comunque al secondo posto in classifica con quattro punti di vantaggio sullo Spezia che sabato non era andato oltre il pareggio a Modena.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia rossa, Cesena in bianconero. Sono 234 i tifosi nerazzurri arrivati da Pisa per sostenere la squadra di mister Inzaghi. Primi dieci minuti di studio, poi la prima occasione da gol è del Pisa con il cross di Tourè da destra in mezzo, ma il piatto destro di Tramoni termina fuori. Peccato. Il Cesena risponde subito con il lancio per La Gumina abbastanza ispirato, ma in offside. Il suo destro supera Semper e termina in gol ma Maresca annulla. La gara si sblocca al minuto 33. Punizione conquistata da Meister sulla tre quarti d’attacco. Angori si incarica della battuta con il sinistro. Spiovente “spizzato” dalla testa di Meister sul secondo palo dove c’è Tourè che salta più in alto di tutti e batte Klinsmann che nulla può: 0-1. Nerazzurri in vantaggio. Cesena colpito a freddo che deve rinunciare a Francesconi per infortunio, al suo posto Medicino. Dalla distanza ci prova anche Marin dopo una bella azione personale di Tramoni: palla alta sopra la traversa. Nel finale di primo tempo altra rete annullata al Cesena: cross da sinistra di Donnarumma palla al colpita al volo da Adamo che supera Semper, ma è ancora offiside. Si va al riposo dopo quattro minutidi recupero sull’1-0 per il Pisa.

IL SECONDO TEMPO. Ad inizio ripresa nel Cesena fuori Shpendi e dentro Russo in attacco. Ma poco dopo il Cesena rimane in dieci per il rosso a Donnarumma reo di un pestone a Tourè dopo una revisione al Var di Maresca. Gara che si innervosisce con la panchina del Cesena che protesta in maniera massiccia. Adamo viene ammonito. Magnani opera il terzo cambio: dentro anche Celia per Berti. Inzaghi risponde togliendo Meister ed inserendo Hojholt con Moreo che va a fare la prima punta. Dentro anche Sernicola che rileva Tourè ammonito poco prima. Tra una sostituzione e l’altra Angori scalda il suo sinistro prima calciando alto di poco e poi dai venti metri. Niente di fatto. Il Pisa sembra in controllo del match ed anzi si fa vedere ancora in avanti con un bello scambio che trova Moreo al limite dell’area di rigore, il suo destro viene bloccato a terra da Klinsmann. Nel frattempo Inzaghi richiama in panchina Tramoni e inserisce Morutan, mentre Abildgaard rileva Piccinini. Morutan con una bella giocata a centrocampo costringe subito al fallo e al conseguente giallo Mendicino. Il Pisa si fa pericoloso anche in avanti dalle parti di Klinsmann dopo una grande azione sulla sinsitra, palla che arriva a Sernicola, il cui tiro cross finisce sui piedi di Morutan che in spaccata però manda alto sopra la traversa. Peccato. Al minuto 79 il Cesena inaspettatamente perviene al pareggio: Russo aggancia al limite una gran palla destro dal limite respinto prodigiosamente da Semper, ma sulla ribattuta La Gumina sotto misura la gira in porta per l’1-1. Tutto da rifare a dieci dalla fine. Sernicola va via di forza sulla destra crossa in mezzo per Hojholt, ma il suo destro viene respinto dalla difesa. Inzaghi si gioca l’ultimo cambio: fuori Canestrelli e dentro Arena per sfruttare la superiorità numerica. Il Pisa ci crede e prova a vincere. Celia si immola anticipando Morutan sotto porta, poco dopo su traversone di Sernicola da sinistra Klinsmann smanaccia in corner ed evita la deviazione vincente di Bonfanti. Sono sei i minuti di recupero assegnati da Maresca. Angori si becca un giallo per simulazione, ma dalle immagini si vede il tocco di Prestia sulla gamba del terzino di Inzaghi. Il Pisa ci prova fino all’ultimo ma non riesce a tornare in vantaggio.





CESENA – PISA 1-1





CESENA (3-5-2): Klinsmann; Berti (52′ Celia), Prestia Mangraviti; Adamo, Saric (70′ Antonucci), Francesconi (34′ Mendicino), Piacentini (70′ Bastoni), Donnarumma; Shpendi (46′ Russo), La Gumina. A disp. Pisseri, Siano, Bastoni, Manetti, Pieraccini, Tavsan. All. Michele Magnani



PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli (82′ Arena), Caracciolo, Bonfanti; Touré (58′ Sernicola), Piccinini (67′ Abildgaard), Marin, Angori; Moreo, Tramoni (67′ Morutan); Meister (58′ Hojholt). A disp. Andrade, Loria, Buffon, Sussi, Solbakken, Castellini, Calabresi. All. Filippo Inzaghi

ARBITRO: Maresca della sezione di Napoli

RETI: 33′ Tourè (P), 79′ La Gumina (C)

NOTE: Ammoniti Canestrelli (P), Meister (P), Adamo (C), Tourè (P), Mendicino (C), Angori (P). Espulso Donnarumma (C) rosso diretto. Angoli 1-2. Rec pt 4′; st 6′. Spettatori 11.376 per un incasso di 34.870 euro.

