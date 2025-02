Michele Mignani: “La squadra è stata brava a rimanere in partita e a credere nel pareggio”

Written by Antonio Tognoli• 7:33 pm• Pisa SC

PISA – Soddisfazione in casa Cesena con le dichiarazioni del tecnico del Cesena Michele Mignani.

“La squadra è stata brava a rimanere dentro la partita a saper soffrire e sfruttare l’unica occasione che gli è capitata. E’ chiaro che abbiamo bene in mente che il Pisa ha fatto cose straordinarie in questo campionato ed ha una rosa e un allenatore di valore. Per come si era messa la partita i miei ragazzi sono stati bravi a recuperare e portare a casa un punto importantissimi. Oggi avevamo anche molti giovani segno che il nostro lavoro che stiamo portando aventi in chiave futura non può che essere importante”.

