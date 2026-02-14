In corso gli interventi di pulizia nell’area della ex stazione ferroviaria di Tirrenia

Written by admin• 5:26 pm• Pisa, Attualità, Tirrenia

TIRRENIA – Grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini e all’attenzione sul territorio del consigliere Barsantini e dell’ass.re Virginia Mancini, una situazione di degrado nell’area della ex stazione ferroviaria di Tirrenia, recentemente trasferita dal Comune alla società Patrimonio Pisa, è stata portata all’attenzione dell’assessore competente, Elena Del Rosso, che si è attivata disponendo un iniziale intervento di pulizia dell’area, recentemente effettuato

Le immagini e i filmati raccolti documentano la presenza di numerosi sacchi di rifiuti e immondizia abbandonati da oltre un anno, in particolare davanti all’ex bar e nel prato adiacente, uno spazio molto frequentato anche da bambini. Alla condizione di abbandono si sono purtroppo aggiunti episodi di vandalismo, con la rottura di vetri, porte, tavolini e altri elementi presenti nell’area.

La situazione è stata prontamente segnalata dal consigliere Stefano Barsantini all’assessore competente Elena del Rosso che, insieme all’ass.re Virginia Mancini, sempre presente sul territorio, si è attivata con tempestività richiedendo un intervento di pulizia. L’operazione rappresenta un primo passo importante, ma sarà necessario proseguire con ulteriori interventi di pulizia, risanamento e manutenzione di un’area che, pur in stato di abbandono, continua a essere molto utilizzata come passaggio tra la piazza e le zone interne di Tirrenia.

Per prevenire nuovi episodi di degrado, potrebbe risultare utile rafforzare la sorveglianza dell’area, anche attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza, al fine di scoraggiare comportamenti incivili e atti vandalici.

La collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale si conferma fondamentale per garantire una gestione più efficace, tempestiva e condivisa del territorio.

Last modified: Febbraio 14, 2026