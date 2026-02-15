L’Effemeride Pisana del 15 febbraio 2026

Written by Leonardo Miraglia• 5:22 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Domenica 15 febbraio 2026, il Sole sorge alle 7:20 e tramonta alle 17:44, le ore di luce solare sono 10 e 24 minuti

La Luna sarà in fase calante

Oggi è il 355mo giorno del 2026 in Stile Pisano



Santo del giorno:

Santa Giorgia, vergine

Nel VI secolo, a Clermont d’Alvernia, viveva una giovane donna di nome Giorgia, religiosa e devota a Dio. Si ritirò in campagna per dedicarsi a una vita di preghiera e penitenza, e ogni giorno digiunava e pregava. Alla sua morte, il suo corpo fu accompagnato da un immenso stormo di colombe, che simboleggiarono la sua verginità. I suoi resti furono custoditi nella chiesa di San Cassiano a Clermont.

Oggi è il giorno di:

Giornata internazionale dei tumori infantili

Giornata mondiale degli ippopotami

Giornata mondiale delle balene

Giornata internazionale della sindrome di Angelman

Festa dello stato in Serbia

La citazione del giorno:

La carne è triste, ahimè, e ho letto tutti i libri. (Mallarmé)

Le mille lire scritte (cosa si è trovato nel tempo scritto sulle banconote da mille lire):

Donne!! E se un giorno decidessimo di non darvi più il salsiccione?

Anche le formiche nel loro piccolo s’incazzano (battute per un giorno migliore):

Il soffitto di un uomo è il pavimento di un altro uomo. (Robin Williams)

E’ accaduto il 15 febbraio nel mondo:

1113 – Papa Pasquale II, con la bolla pontificia Pie Postulatio Voluntatis, riconosce ufficialmente i Cavalieri Ospitalieri, costituendo l’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme

1798 – Proclamazione della Prima Repubblica Romana, occupata il 10 febbraio dai francesi. Questi il 19 settembre 1799 abbandoneranno Roma, subito rioccupata il 30 settembre dai napoletani che metteranno così fine alla repubblica

1898 – Nasce Totò a Stella (Rione Sanità), Napoli

1903 – Morris Michtom e la moglie Rose introducono negli USA il primo orsacchiotto di peluche

1932 – Si chiudono a Lake Placid, negli Stati Uniti, i III Giochi olimpici invernali

1936 – Guerra d’Etiopia: le truppe del maresciallo Pietro Badoglio occupano l’Amba Aradam; è aperta la via verso l’Amba Alagi

1944 Seconda guerra mondiale: inizia l’assalto degli Alleati all’Abbazia di Montecassino Seconda guerra mondiale: durante un bombardamento da parte degli Alleati su Berlino, viene distrutta la casa di Max Planck

1950 – L’Unione Sovietica e la Repubblica Popolare Cinese firmano un trattato di mutua difesa

1961 – Il volo Sabena 548 cade nei pressi di Bruxelles, in Belgio, uccidendo 73 persone, tra cui l’intera squadra di pattinaggio di figura degli Stati Uniti d’America. Gli imminenti Campionati mondiali di pattinaggio di figura, in programma a Praga, vengono annullati

1965 – Il Canada sostituisce il vecchio emblema con la bandiera bianca e rossa con la foglia di acero

1971 – Viene completata la decimalizzazione della Sterlina britannica

1976 – Si chiudono a Innsbruck, in Austria, i XII Giochi olimpici invernali

La frase di oggi di Frate Indovino:

Molti parenti molti tormenti

Questa non la sapevo:

In inglese “vamp” significa sia “tomaia” che “opera letteraria raffazzonata”

Nati il 15 febbraio:

GALILEO GALILEI

Scienziato italiano

α 15 febbraio 1564 ω 8 gennaio 1642

TOTÒ

Comico italiano

α 15 febbraio 1898 ω 15 aprile 1967

Deceduti il 15 febbraio:

RAQUEL WELCH

Attrice statunitense

α 5 settembre 1940 ω 15 febbraio 2023



