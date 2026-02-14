Grosso pino cade in Via Pratale a Pisa

Written by admin• 2:29 pm• Pisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Un grosso pino di circa 15 metri è caduto sabato 14 febbraio intorno alle ore 9 all’inizio di Via Pratale a Pisa.

La circolazione nei pressi della rotatoria è rimasta interdetta al traffico per circa quattro ore. I Vigili del Fuoco hanno rimosso l’albero. Sul posto anche la Polizia Municipale di Pisa. Nessun ferito e nessun danno, fortunatamente il pino si è adagiato al suolo senza conseguenze per nessun passante o mezzo, ostruendo l’uscita di due auto in sosta in quel momento.

Last modified: Febbraio 14, 2026