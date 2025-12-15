Written by Dicembre 15, 2025 3:36 pm Calcio dilettanti

Il Tuttocuoio perde di nuovo, situazione irrecuperabile

HomeCalcio dilettantiIl Tuttocuoio perde di nuovo, situazione irrecuperabile

Pisa (lunedì, 15 dicembre 2025) — Fra sabato 13 e domenica 14 dicembre, a parte il posticipo del 15 dicembre, si sono tenuti tutti gli incontri dei vari tornei di Lega Nazionale Dilettanti che vedono protagonisti i team della nostra zona.

di Leonardo Miraglia

Questi i risultati e le classifiche aggiornate al 15 dicembre:

Serie D, girone D

XVI giornata

Tuttocuoio 19570-3 D. Stefanoni (4′ pt), A. Maspero (Rig.) (40′ pt), A. Maspero (42′ st)Pro SestoMVP: Alessandro Maspero (Pro Sesto)

Eccellenza, girone A

XVI giornata

Larcianese0-1 L. Santagata (46′ st)Cenaia 1969MVP: Leonardo Santagata (Cenaia 1969)
MasseseD. Lucchesi (25′ pt), M. Zavatto (49′ st) 2-1 O. El Ouardi (20′ st)Fratres Perignano 2019MVP: Matteo Zavatto (Massese)
San GiulianoF. Gargani (16′ pt), N. Cornacchia (39′ pt), N. Cornacchia (56′ pt), F. Di Paola (36′ st) 4-1 M. Ba (30′ pt)Pro Livorno 1919 SorgentiMVP: Nicola Cornacchia (San Giuliano)

Promozione, girone A

XIV giornata

PontebuggianeseL. Rugiati (15′ st) 1-0Urbino TaccolaMVP: Luca Rugiati (Pontebuggianese)

Promozione, girone B

XIV giornata

Sancascianese CalcioS. Frosecchi (1′ pt), G. Lumachi (Rig.) (6′ pt), T. Magnelli (39′ pt), D. Terramoto (30′ st) 4-1 M. Remelli (Rig.) (37′ pt)Colli MarittimiMVP: Tommaso Magnelli (Sancascianese Calcio)
OrbetelloP. Cisse (7′ pt) 1-1 L. Demi (27′ st)CuoiopelliMVP: Leonardo Demi (Cuoiopelli)
Castiglioncello0-2 E. Taraj (14′ pt), E. Taraj (37′ st)Mobilieri PonsaccoMVP: Emeri Taraj (Mobilieri Ponsacco)
SalineS. Salemmo (37′ pt), G. Folegnani (5′ st) 2-0San Miniato Basso CalcioMVP: Simone Salemmo (Saline)

Prima Categoria, girone A

XIII giornata

Romagnano CalcioA. Youssefi (44′ st) 1-0Migliarino VecchianoMVP: Ayoub Youssefi (Romagnano Calcio)
FivizzaneseA. Comparini (Rig.), A. Comparini 2-1 F. LaniyonuCalci 2016MVP: Alessandro Comparini (Fivizzanese)

Prima Categoria, girone B

XIII giornata

Stella RossaP. Mori 1-1 L. Pagnini (Rig.)Marginone 2000MVP: Leonardo Pagnini (Marginone 2000)
Pietà 2004A. Dano (4′ pt), T. Baroncelli (15′ pt), R. Fedele (22′ pt), F. Scrima (31′ st) 4-0Bellaria CappucciniMVP: Tiziano Baroncelli (Pietà 2004)
Maliseti Seano0-1 A. CarliSan MiniatoMVP: Andrea Carli (San Miniato)
Fornacette Casarosa0-0CQS Tempio ChiazzanoMVP: Marco Poggiani (CQS Tempio Chiazzano)
Prato NordG. Miele (24′ pt), F. D’Alò (30′ st), N. Calamai (50′ st) 3-0StaffoliMVP Niccolò Calamai (Prato Nord)

Prima Categoria, girone D

XIII giornata

Portuali Sorgenti0-2 D. Borgioli, D. BorgioliAcciaiolo CalcioMVP: Davide Borgioli (Acciaiolo Calcio)
Capannoli San BartolomeoM. Perissinotto (25′ st), M. Marianelli, D. Ribechini 3-0Vada 1963MVP: Matteo Marianelli (Capannoli San Bartolomeo)
Atletico Etruria0-2 F. Nassi, M. MoriGeotermicaMVP: Giulio Amelio Gamberucci (Geotermica)
DonoraticoM. Berretti 1-0Forcoli Valdera 1921MVP: Matteo Martinelli (Forcoli Valdera1921)
Monterotondo0-1 D. Di FiandraPeccioleseMVP: Diego Di Fiandra (Pecciolese)
SelvatelleL. Cammilli,
L. Marianelli 2-0		Audace Isola d’ElbaMVP: Lorenzo Cammilli (Selvatelle)
Ponsacco 1920A. Cantini 1-4 M. Fondelli, M. Fondelli, V. Passalacqua, F. RossiPomaranceMVP: Matteo Fondelli (Pomarance)

Seconda Categoria, girone G

XIII giornata

Ponte a CappianoY. Bucchioni (Rig.) 1-2 T. Castagna, A. VentavoliAtletico CascinaMVP: Yuri Bucchioni (Ponte a Cappiano)
San Prospero NavacchioA. Lottini 1-1 J. Iaia (10′ st)Capanne Calcio 1989MVP: Jarno Iaia (Capanne Calcio 1989)
Porta a Lucca0-0Castelfranco CalcioMVP: Matteo Campinoti (Castelfranco Calcio)
Sanromanese ValdarnoM. Ambrosio, A. Cipriani 2-1 S. CiampoliniAurora MontaioneMVP: Alessio Cipriani (Sanromanese Calcio)
PontasserchioM. Braccini, L. Bonamici,
N. Baldacci 3-0		Crespina CalcioMVP: Luca Bonamici (Pontasserchio)
La Corte0-1 M. Buhne (26′ pt)CorazzanoMVP: Mario Buhne (Corazzano)
Santa Maria a Monte0-1 L. FioriniPisa OvestMVP: Lorenzo Fiorini (Pisa Ovest)
Sextum Bientina0-2 A. Moni, S. BecheriniTirreniaMVP: Alessandro Moni (Tirrenia)

Seconda Categoria, girone H

XIII giornata

Livorno 9 BocaT. Angioli (27′ pt), A. Casalini (6′ st), L. Guerriero (15′ st) 3-2 E. Cascinelli (8′ st), R. Bilei (33′ st)Castelnuovo Val di CecinaMVP: Alessandro Casalini (Livorno 9 Boca)
Palazzi CalcioL. Gani (Rig.) 1-1 A. SanteriniTerricciola 1975MVP: Luca Gani (Palazzi Calcio)
Tre e 23 AcademyG. Poggianti, G. Poggianti 2-0Volterrana 2016MVP: Gerardo Poggianti (Tre e 23 Academy)

Terza Categoria, Pisa – girone A

XI giornata

Ponteginori 1929A. Sangiorgi, V. Manno, S. Rosato, N. Del Ghianda, A. Sangiorgi 4-0Atletico PisaMVP: Andrea Sangiorgi (Ponteginori 1929)
Amatori SalineF. Nucera 1-2 A. Berretta (30′ pt), M. Rindi (33′ pt)Golena d’ArnoMVP: Leonardo Paolicchi (Golena d’Arno)
Antonio BellaniB. Ferranti (5′ pt), R. Nocerino (45′ pt), R. Pilloni (26′ st) 3-2 M. Colombini, L. GiacomelliSporting VolterraMVP: Raffaele Nocerino (Antonio Bellani)
Fabbrica Calcio 2024L. Bertini, M. Salonicchi (Rig.) 2-1Filettole CalcioMVP: Leonardo Bertini (Fabbrica Calcio 2024)
Legoli 1994D. Vanni, G. Pantani 2-3 E. Fiumicelli, E. Akpason, D. TarriniLajaticoMVP: Dario Tarrini (Lajatico)
Marinese 1925F. Altini (8′ pt), F. Altini (22′ st) 2-3 B. Gruber (37′ pt), N. Fegatilli (40′ st), F. Bertini (Rig.) (48′ sts)Montefoscoli CalcioMVP: Bartolomeo Gruber (Montefoscoli Calcio)
Scintilla 1945T. Amadei, A. Gioli, G. Gafforio 3-1 A. SarnelliSan Frediano CalcioMVP: Tommaso Amadei (Scintilla 1945)
riposaNuova Popolare CEP

Terza Categoria, Pisa – girone B

XI giornata

Gavena GiovaniR. Iacovini, S. Brienza, A. Di salvo 3-1 L. BeggiZambra San VicoMVP: Simone Brienza (Gavena Giovani)
Via di Corte0-0PerignanoMVP: Andrea Brogi (Via di Corte)
Marciana 2.0S. Cei (15′ pt), N. Mariani (34′ st), N. Mariani (Rig.) (43′ st) 3-1Città di MontopoliMVP: Nicholas Mariani (Marciana 2.0)
La FornaceL. Maurelli, M. Maurelli (Rig.) 2-2 T. Ferraro, P. CalderaniLa BorraMVP: Nicholas Bagnoli (La Borra)
Santacroce CalcioG. Botti,
M. Damiano 2-0		MonteserraMVP: Nicholas Damiano (Santacroce Calcio)
Stella AzzurraG. Granchi (33′ st), S. Mbaye (49′ st) 2-0Giovani Fucecchio 2000MVP: Gabriele Granchi (Stella Azzurra)
TreggiaiaA. Scarfone, G. Meini, G. Meini, G. Di Benedetto, A. Sevieri 5-1 PagniCerretti FCMVP: Gianmarco Meini (Treggiaia)
Castel del Bosco15/12, 21Atletico Le Melorie
riposaPonte a Elsa 2005

Terza Categoria, Livorno – girone unico

XI giornata

Monteverdi 2006J. Tomei, F. Loizzo 2-4 C. Ciardelli, T. Cosci, G. Marano, T. RomanelliGuasticceMVP: Guido Alberto Marano (Guasticce)
Sasso PisanoM. Bani, Z. Talibi, Z. Talibi 3-1 G. CerriAccademia CecinaMVP: Zohair Talibi (Sasso Pisano)

Terza Categoria, Lucca – girone B

XI giornata

PappianaG. Cavicchi, S. Aliprandi, N. Stabile 3-2 S. Simoni, Autorete
Stiava 2019MVP: Simone Aliprandi (Pappiana)

Info tratte da www.tuttocampo.it

Last modified: Dicembre 15, 2025
Previous Story
A San Miniato Basso il “Christmas Gospel” del St. Jacob’s Choir
Next Story
Solo un pareggio per il Pontedera contro la Sambenedettese

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti