Il Tuttocuoio perde di nuovo, situazione irrecuperabile

Pisa (lunedì, 15 dicembre 2025) — Fra sabato 13 e domenica 14 dicembre, a parte il posticipo del 15 dicembre, si sono tenuti tutti gli incontri dei vari tornei di Lega Nazionale Dilettanti che vedono protagonisti i team della nostra zona.
di Leonardo Miraglia
Questi i risultati e le classifiche aggiornate al 15 dicembre:
Serie D, girone D
XVI giornata
|Tuttocuoio 1957
|0-3 D. Stefanoni (4′ pt), A. Maspero (Rig.) (40′ pt), A. Maspero (42′ st)
|Pro Sesto
|MVP: Alessandro Maspero (Pro Sesto)
Eccellenza, girone A
XVI giornata
|Larcianese
|0-1 L. Santagata (46′ st)
|Cenaia 1969
|MVP: Leonardo Santagata (Cenaia 1969)
|Massese
|D. Lucchesi (25′ pt), M. Zavatto (49′ st) 2-1 O. El Ouardi (20′ st)
|Fratres Perignano 2019
|MVP: Matteo Zavatto (Massese)
|San Giuliano
|F. Gargani (16′ pt), N. Cornacchia (39′ pt), N. Cornacchia (56′ pt), F. Di Paola (36′ st) 4-1 M. Ba (30′ pt)
|Pro Livorno 1919 Sorgenti
|MVP: Nicola Cornacchia (San Giuliano)
Promozione, girone A
XIV giornata
|Pontebuggianese
|L. Rugiati (15′ st) 1-0
|Urbino Taccola
|MVP: Luca Rugiati (Pontebuggianese)
Promozione, girone B
XIV giornata
|Sancascianese Calcio
|S. Frosecchi (1′ pt), G. Lumachi (Rig.) (6′ pt), T. Magnelli (39′ pt), D. Terramoto (30′ st) 4-1 M. Remelli (Rig.) (37′ pt)
|Colli Marittimi
|MVP: Tommaso Magnelli (Sancascianese Calcio)
|Orbetello
|P. Cisse (7′ pt) 1-1 L. Demi (27′ st)
|Cuoiopelli
|MVP: Leonardo Demi (Cuoiopelli)
|Castiglioncello
|0-2 E. Taraj (14′ pt), E. Taraj (37′ st)
|Mobilieri Ponsacco
|MVP: Emeri Taraj (Mobilieri Ponsacco)
|Saline
|S. Salemmo (37′ pt), G. Folegnani (5′ st) 2-0
|San Miniato Basso Calcio
|MVP: Simone Salemmo (Saline)
Prima Categoria, girone A
XIII giornata
|Romagnano Calcio
|A. Youssefi (44′ st) 1-0
|Migliarino Vecchiano
|MVP: Ayoub Youssefi (Romagnano Calcio)
|Fivizzanese
|A. Comparini (Rig.), A. Comparini 2-1 F. Laniyonu
|Calci 2016
|MVP: Alessandro Comparini (Fivizzanese)
Prima Categoria, girone B
XIII giornata
|Stella Rossa
|P. Mori 1-1 L. Pagnini (Rig.)
|Marginone 2000
|MVP: Leonardo Pagnini (Marginone 2000)
|Pietà 2004
|A. Dano (4′ pt), T. Baroncelli (15′ pt), R. Fedele (22′ pt), F. Scrima (31′ st) 4-0
|Bellaria Cappuccini
|MVP: Tiziano Baroncelli (Pietà 2004)
|Maliseti Seano
|0-1 A. Carli
|San Miniato
|MVP: Andrea Carli (San Miniato)
|Fornacette Casarosa
|0-0
|CQS Tempio Chiazzano
|MVP: Marco Poggiani (CQS Tempio Chiazzano)
|Prato Nord
|G. Miele (24′ pt), F. D’Alò (30′ st), N. Calamai (50′ st) 3-0
|Staffoli
|MVP Niccolò Calamai (Prato Nord)
Prima Categoria, girone D
XIII giornata
|Portuali Sorgenti
|0-2 D. Borgioli, D. Borgioli
|Acciaiolo Calcio
|MVP: Davide Borgioli (Acciaiolo Calcio)
|Capannoli San Bartolomeo
|M. Perissinotto (25′ st), M. Marianelli, D. Ribechini 3-0
|Vada 1963
|MVP: Matteo Marianelli (Capannoli San Bartolomeo)
|Atletico Etruria
|0-2 F. Nassi, M. Mori
|Geotermica
|MVP: Giulio Amelio Gamberucci (Geotermica)
|Donoratico
|M. Berretti 1-0
|Forcoli Valdera 1921
|MVP: Matteo Martinelli (Forcoli Valdera1921)
|Monterotondo
|0-1 D. Di Fiandra
|Pecciolese
|MVP: Diego Di Fiandra (Pecciolese)
|Selvatelle
|L. Cammilli,
L. Marianelli 2-0
|Audace Isola d’Elba
|MVP: Lorenzo Cammilli (Selvatelle)
|Ponsacco 1920
|A. Cantini 1-4 M. Fondelli, M. Fondelli, V. Passalacqua, F. Rossi
|Pomarance
|MVP: Matteo Fondelli (Pomarance)
Seconda Categoria, girone G
XIII giornata
|Ponte a Cappiano
|Y. Bucchioni (Rig.) 1-2 T. Castagna, A. Ventavoli
|Atletico Cascina
|MVP: Yuri Bucchioni (Ponte a Cappiano)
|San Prospero Navacchio
|A. Lottini 1-1 J. Iaia (10′ st)
|Capanne Calcio 1989
|MVP: Jarno Iaia (Capanne Calcio 1989)
|Porta a Lucca
|0-0
|Castelfranco Calcio
|MVP: Matteo Campinoti (Castelfranco Calcio)
|Sanromanese Valdarno
|M. Ambrosio, A. Cipriani 2-1 S. Ciampolini
|Aurora Montaione
|MVP: Alessio Cipriani (Sanromanese Calcio)
|Pontasserchio
|M. Braccini, L. Bonamici,
N. Baldacci 3-0
|Crespina Calcio
|MVP: Luca Bonamici (Pontasserchio)
|La Corte
|0-1 M. Buhne (26′ pt)
|Corazzano
|MVP: Mario Buhne (Corazzano)
|Santa Maria a Monte
|0-1 L. Fiorini
|Pisa Ovest
|MVP: Lorenzo Fiorini (Pisa Ovest)
|Sextum Bientina
|0-2 A. Moni, S. Becherini
|Tirrenia
|MVP: Alessandro Moni (Tirrenia)
Seconda Categoria, girone H
XIII giornata
|Livorno 9 Boca
|T. Angioli (27′ pt), A. Casalini (6′ st), L. Guerriero (15′ st) 3-2 E. Cascinelli (8′ st), R. Bilei (33′ st)
|Castelnuovo Val di Cecina
|MVP: Alessandro Casalini (Livorno 9 Boca)
|Palazzi Calcio
|L. Gani (Rig.) 1-1 A. Santerini
|Terricciola 1975
|MVP: Luca Gani (Palazzi Calcio)
|Tre e 23 Academy
|G. Poggianti, G. Poggianti 2-0
|Volterrana 2016
|MVP: Gerardo Poggianti (Tre e 23 Academy)
Terza Categoria, Pisa – girone A
XI giornata
|Ponteginori 1929
|A. Sangiorgi, V. Manno, S. Rosato, N. Del Ghianda, A. Sangiorgi 4-0
|Atletico Pisa
|MVP: Andrea Sangiorgi (Ponteginori 1929)
|Amatori Saline
|F. Nucera 1-2 A. Berretta (30′ pt), M. Rindi (33′ pt)
|Golena d’Arno
|MVP: Leonardo Paolicchi (Golena d’Arno)
|Antonio Bellani
|B. Ferranti (5′ pt), R. Nocerino (45′ pt), R. Pilloni (26′ st) 3-2 M. Colombini, L. Giacomelli
|Sporting Volterra
|MVP: Raffaele Nocerino (Antonio Bellani)
|Fabbrica Calcio 2024
|L. Bertini, M. Salonicchi (Rig.) 2-1
|Filettole Calcio
|MVP: Leonardo Bertini (Fabbrica Calcio 2024)
|Legoli 1994
|D. Vanni, G. Pantani 2-3 E. Fiumicelli, E. Akpason, D. Tarrini
|Lajatico
|MVP: Dario Tarrini (Lajatico)
|Marinese 1925
|F. Altini (8′ pt), F. Altini (22′ st) 2-3 B. Gruber (37′ pt), N. Fegatilli (40′ st), F. Bertini (Rig.) (48′ sts)
|Montefoscoli Calcio
|MVP: Bartolomeo Gruber (Montefoscoli Calcio)
|Scintilla 1945
|T. Amadei, A. Gioli, G. Gafforio 3-1 A. Sarnelli
|San Frediano Calcio
|MVP: Tommaso Amadei (Scintilla 1945)
|riposa
|Nuova Popolare CEP
Terza Categoria, Pisa – girone B
XI giornata
|Gavena Giovani
|R. Iacovini, S. Brienza, A. Di salvo 3-1 L. Beggi
|Zambra San Vico
|MVP: Simone Brienza (Gavena Giovani)
|Via di Corte
|0-0
|Perignano
|MVP: Andrea Brogi (Via di Corte)
|Marciana 2.0
|S. Cei (15′ pt), N. Mariani (34′ st), N. Mariani (Rig.) (43′ st) 3-1
|Città di Montopoli
|MVP: Nicholas Mariani (Marciana 2.0)
|La Fornace
|L. Maurelli, M. Maurelli (Rig.) 2-2 T. Ferraro, P. Calderani
|La Borra
|MVP: Nicholas Bagnoli (La Borra)
|Santacroce Calcio
|G. Botti,
M. Damiano 2-0
|Monteserra
|MVP: Nicholas Damiano (Santacroce Calcio)
|Stella Azzurra
|G. Granchi (33′ st), S. Mbaye (49′ st) 2-0
|Giovani Fucecchio 2000
|MVP: Gabriele Granchi (Stella Azzurra)
|Treggiaia
|A. Scarfone, G. Meini, G. Meini, G. Di Benedetto, A. Sevieri 5-1 Pagni
|Cerretti FC
|MVP: Gianmarco Meini (Treggiaia)
|Castel del Bosco
|15/12, 21
|Atletico Le Melorie
|riposa
|Ponte a Elsa 2005
Terza Categoria, Livorno – girone unico
XI giornata
|Monteverdi 2006
|J. Tomei, F. Loizzo 2-4 C. Ciardelli, T. Cosci, G. Marano, T. Romanelli
|Guasticce
|MVP: Guido Alberto Marano (Guasticce)
|Sasso Pisano
|M. Bani, Z. Talibi, Z. Talibi 3-1 G. Cerri
|Accademia Cecina
|MVP: Zohair Talibi (Sasso Pisano)
Terza Categoria, Lucca – girone B
XI giornata
|Pappiana
|G. Cavicchi, S. Aliprandi, N. Stabile 3-2 S. Simoni, Autorete
|Stiava 2019
|MVP: Simone Aliprandi (Pappiana)
Info tratte da www.tuttocampo.itLast modified: Dicembre 15, 2025