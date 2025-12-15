Solo un pareggio per il Pontedera contro la Sambenedettese

Written by Leonardo Miraglia• 3:59 pm• Calcio Serie C, Pontedera, Sport

Pisa (lunedì, 15 dicembre 2025) — Il Pontedera, pur disputando la sua partita di domenica 14 dicembre fra le mura amiche e giocando contro la Sambenedettese, compagine assolutamente alla sua portata, è riuscito a spuntare un solo misero punto che non la aiuta affatto a migliorare la sua posizione in classifica.

di Leonardo Miraglia

Queste, tuttavia, le parole di mister Banchieri nel post partita: “Abbiamo dovuto cambiare qualcosa perché i ragazzi in questo sono stati bravi, sono stati attenti perché c’erano tante defezioni per squalifiche e per qgli infortuni che abbiamo accusato, però si è fatta la partita. Ovviamente abbiamo provato a vincerla e non ci siamo riusciti, però abbiamo dato tutto quello che avevamo e questa è l’unica cosa importante. Al momento dobbiamo fare punti, era uno spareggio e l’abbiamo pareggiato e poi ci prepariamo al prossimo. Probabilmente abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove secondo me c’era anche più di un gol di differenza perché con abNian abbiamo avuto veramente delle situazioni dove ha fatto insieme ai suoi compagni, insieme a Battimelli, a Pablo, a Scaccabarozzi ed a tutti gli altri. Era una partita importante e forse si poteva fare anche più di un gol. E nel secondo tempo invece fino al loro gol non siamo riusciti a reagire, non siamo riusciti a gestire la palla e poi invece dopo il loro gol devo dire che i ragazzi sono stati molto bravi a rientrare dentro la partita e all’ultimo credo si potesse anche vincere con quelle mezze situazioni che si sono create. Il tiro di Pablo, l’occasione probabilmente più importante per noi. C’è, comunque, tanto da lavorare, abbiamo margini di miglioramento, però anche oggi come a Ravenna abbiamo dimostrato di avere delle qualità perché vorrei vedere tante altre squadre senza come noi 5, 6 giocatori, come sta accadendo a noi, giocare questo tipo di partita.”

Tabellino

Pontedera – Sambenedettese 1 – 1

MARCATORI: 45′ pt P. Vitali (P), 11′ st N. Battista (S)

MVP: Nazareno Battista (Sambenedettese)

PONTEDERA (4-3-2-1): T. Vannucchi, L. Paolieri, M. Pretato, E. Vona, G. Perretta, C. Cerretti, J. Scaccabarozzi, F. Faggi, P. Vitali, H. Nabian, G. Battimelli (↓ 26′ st)

A disposizione: V. Biagini, N. Strada, S. Milazzo, O. Gueye, F. Migliardi (↑ 26′ st), J. Tarantino, R. Pietrelli, R. Bassanini, M. Tempre, A. Coviello, T. Andolfi

All: Menichini Leonardo

SAMBENEDETTESE (3-5-2): G. Cultraro, A. Zoboletti, A. Dalmazzi (↓ 1′ st), A. Zini, R. Vesprini (↓ 30′ st), K. Candellori, V. Alfieri (↓ 30′ st), M. Piccoli, N. Battista (↓ 37′ st), D. Konatè, U. Eusepi (↓ 30′ st)

A disposizione: M. Grillo, M. Chelli (↑ 1′ st), L. Lulli (↑ 30′ st), P. Marranzino (↑ 30′ st), R. Bongelli, L. Pezzola, N. Toure (↑ 30′ st), M. Tourè (↑ 37′ st), K. Martins, C. Iaiunese, F. Tataranni

All: Mancinelli Marco

AMMONITI: 29′ pt M. Pretato (P), 25′ st R. Vesprini (S), 2′ st M. Chelli (S), 42′ st L. Lulli (S)

ESPULSI: 47′ st M. Chelli (S)

ARBITRO: D. Castellone

ASSISTENTI: M. Roncari, L. Posteraro

STADIO: Ettore Mannucci, Pontedera

Info tratte da www.tuttocampo.it

Photo di Salvatore Ciotta

Last modified: Dicembre 15, 2025